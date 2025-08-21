Premierul Ilie Bolojan a declarat că, odată cu aplicarea noilor criterii privind numărul de angajați raportat la populația fiecărei localități, multe primării din România vor fi obligate să își reducă personalul. Scopul este ca banii colectați de la cetățeni să fie direcționați către investiții, nu către cheltuieli salariale.

Bolojan a anunţat câţi bugetari vor fi daţi afară, după reforma în administraţia publică - Shutterstock

Potrivit acestuia, grilele actuale pentru calculul personalului vor fi reduse, cel mai probabil, cu 20%. În acest context, administrațiile aflate la limita normativelor vor fi obligate să facă disponibilizări. "Eu personal am administrat o primărie, un consiliu judeţean care funcţionează, spun eu, bine cu un număr redus de angajaţi, iar economiile au fost importante şi se văd în lucrurile care se fac în fiecare lună pentru cetăţeni", a subliniat Bolojan.

6.000 de posturi eliberate doar prin reducerea consilierilor

Premierul a amintit că, doar prin reducerea unui consilier din cabinetele primarilor, viceprimarilor și altor demnitari, pot fi tăiate aproximativ 6.000 de posturi la nivel național. "Că ne place, că nu ne place, nu mai putem duce aceste cheltuieli în ritmul în care le-am dus. Aceasta este o componentă importantă de partea de eficienţă a adiministraţiei”, a adăugat acesta.

Bolojan a arătat că, la Primăria Oradea, reducerea personalului a fost de circa 30%, iar la Consiliul Județean Bihor de 50%, instituțiile continuând să funcționeze în condiții bune. "Este greu să dai nişte procente. Trebuie analizate lucrurile de la caz la caz", a conchis premierul.

