Bolojan: Am generat supărarea baronilor locali care nu au mai putut folosi bugetul ca pe o pușculiță

Premierul Ilie Bolojan a respins, în plen, acuzațiile formulate în moțiunea depusă împotriva Guvernului și a criticat dur PSD, acuzând formațiunea că a încercat să joace „rolul opoziției în interiorul Guvernului”. Şeful Executivului a mai adăugat că în momentul în care echipa guvernamentală a început să lucreze la reducerea cheltuielilor statului a atras "supărarea baronilor locali care nu au mai putut folosi bugetul stat ca pe o pușculiță".

"Unii au o mentalitate că dacă în județele lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau în alte guvernări, dar n-a mai mers acum", spune Ilie Bolojan, cu atac direct la primarul Craiovei, Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda, secretarul general al PSD. "Haideți să discutăm foarte deschis și despre asta. Unii au o mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa erau înate guvernari, dar n-a mai mers acum", spune Bolojan și vine imediat cu "exemplul Craiova".

Discursul integral al premierului Bolojan

Am ascultat această moțiune care face vobire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică mai ales din partea celor de la PSD. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în Guvern? dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi ruține să semnez așa ceva.

Acum 10 luni am venit într-o situație dificilă să fac ce trebuie, nu ce e popular, ci ce e necesar

România venea din 2024 cu cel mai mare deficit. Nu eu l-am produs, l-am găsit și nu-l puteam ascunde. Am ajuns aici pentru că Guvernele anterioare au ignorat reformele. Unii dintre cei care semnează moțiunea știu ce au lăsat, că au fost la guvernare. Dar PSD nu a vrut să-și asume funcția de premier, au calculat că vor avea doar avatnajele guvernării.

Am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țară, cu toate dificultățile, cu toate problemele care au fost în 10 luni am făcut câteva lucruri și trebuie să le mulâumesc tuturor miniștrilor cu care am colaborat, pentru că e un rezultat de echipă.

Am redus deficitul la 7,9% din PIB, am recâștigat încrederea piețelor. Am promis ordine în finanțe și asta am făcut. Pentru prima dată șefii de la Vamă și ANAF nu au ma fost numiți politic.

Investițiile anul acesta sunt 165 de miliarde. Sigur, o parte importantă sunt fonduri europene, dar sunt 8% din PIB.

Am renegociat PNRR, nu a fost o treabă ușoară. Am adoptat reforma pensiilor magistraților. Toți o cereau dar nici un guvern nu s-a legat de acest subiect, iar când coborai la briefing să prezinți subiectul coborai singur, că inițiatorii nu voiau. Am venit cu reducerea de 10% în administrație, am făcut-o cu mare greutate, cu frâna de mână trasă.

Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie. Dobânzile au început să scadă. A venit războiul din Golf și moțiunea. Moțiunea e mincinoasă, cinică și artificială. Se bazează pe date care nu sunt reale și pare că a fost scrisă de oameni care parcă nu au fost la guvernare. E cinică, pentru că nu ține cont de contextul dificil.

Au fost 3 faze: în prima fază, în primele luni, PSD a ales să joace rolul opoziției în interiorul Guvernului. E neplăcut să fii la ședința de coaliție, să plece pe surse ce nu s-a discutat și seara să vezi la tv că nu e valabil ce s-a stabilit dimineață, sperând că unii vor rămâne cu decontul măsurilor, vom identifica un vinovat, iar alții vor scăpa de nota de plată, ca să recupereze electoratul pierdut. Dar nu au reușit, pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 când nu a fost respectat și când guvernele din care și noi am făcut parte am promis ce nu putem face.

În toată această perioadă am răbdat, m-am făcut că nu aud, considerând că pentru țară merită să pierzi, să suporți. Apoi am început să lucrăm la reducerea cheltuielilor statului și am generat supărarea baronilor locali care nu au mai putut folosi bugetului stat ca pe o pușculiță. Unii au mentalitate că dacă la județe sunt jupâni așa trebuie să fie și la nivel de țară. Așa a fost până acum, dar n-a mai mers.

La Electrocentrale Craiova a primit împrumut de la stat pentru că a pierdut fondurile europene în 2024. S-a făcut vreo investiție? În 2025, CJ Dolj nu termină aeroportul, ce să faci, trebuie ajutat aeroportul, 50 milioane HG din fondul de rezervă. În următorul an când din nou trebuia să dăm zeci de milioane nu a mai mers și asta a generat supărare.

Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu ai celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca o pușculiță. Depunem proiecte de investiții la CNI care are buget de 2,5 miliarde, iar șantierele deschis sunt pentru 12 miliarde. Dacă deschideam noi investiții părea doar că facem treabă și lăsam șantiere deschise și neterminate. După câteva luni, mi-am dat seama unde sunt problemele statului, că nu m-a informat nimeni. Avem niște conducte sparte ca la termoficare și dacă aceste găuri nu sunt reparate, nu se va putea echilibra bugetul.

Nimeni nu-i atâta de naiv să creadă că secretarul de stat care coordonează Aeronautica pregătește un concurs și ies membrii aeroportului și apoi aceștia fac un concurs și câștigă secretarul de stat. Asta se vede și de la Bruxelles.

Le-am cerut să le aprobăm proiectele de management în ședința de Guvern. Ați ajuns acolo pe niște filiații, dar măcar să vă pună să faceți treabă dacă tot încasați o grămadă de bani. Gândiți-vă ce pierderi sunt la companiile care primesc subvenții, sute de milioane an de an. Dacă nu reducem aceste pierderi, dacă nu administrăm bine aceste companii, indiferent cine va fi în guvernare nu va putea performa.

Această moțiune vorbește despre companii. Cei care știu cum se listează o companie știu că o informare despre o posibilitate în ședina de guvern n-are nicio valoare economică. Deci baza acestei moțiuni nu există, e o minciună totală, dar trebuia să vă agățați de ceva. Se vorbește de sărăcirea populației: TVA, CASS… Dar nu le-am hotărât astea împreună? Cât sunteți de ipocriți?

Nu s-a văzut o corecție de deficit fără o constrângere economică. Dar poate veți avea ocazia să demonstrați cum le faceți pe toate fără să deranjați pe nimeni. Ați mai încercat în 2024 și nu v-a ieșit.

Eu le mulțumesc românilor. Nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri din of-shoreruri și care sfidează bunul simț să plângă pe umerii românilor, oamenii care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente să vină să ne explice cât a de greu. Sărăcirea populației s-a făcut când am avut vîrful de deficit maxim, pentru că cineva care a spart banii familiei nu are nicio vină, are cel care strânge cioburile, adună familia.

Plătim nota de plată pentru 2024. Mi s-a reproșat că m-am agățat de scaun. Eu mă țin de principii. Dacă aș fi văzut un plan, o soluție m-aș fi dat la o parte. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Riscăm să ne întoarcem, prin ceea ce faceți, de unde am plecat

Aprinderea luminii are și un rol parlamentar. Măcar PSD și AUR au semnat împreună un document oficial în Parlament și au oficializat colaborarea.

Dacă acest guvern pleacă vor lăsa lucruri importante: românii vor înțelege că se poate guverna altfel, cu respect față de banul public și n-o să mai puteți întoarceți asta. Nu o să puteți stinge lumina oricât ați vrea, nu o să mai puteți să faceți asta. Am încredere în țara noastră și în oamenii ei: când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni.

