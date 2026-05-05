Bolojan, către PSD: Nu le-am hotărât pe toate împreună? Cât sunteți de ipocriți?

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că unii dintre cei care semnează astăzi această moţiune ştiau exact ce au lăsat în urmă, şi PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-şi asume costurile şi au calculat că-şi vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi.

Urmăreşte LIVE TEXT desfăşurarea evenimentelor din Parlament pe site-ul nostru observatornews.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul comun că moţiunea de cenzură "are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Moțiunea e mincinoasă, cinică și artificială"

"Am ascultat această moțiune care face vobire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică mai ales din partea celor de la PSD. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în Guvern? dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi ruține să semnez așa ceva.

Acum 10 luni am venit într-o situație dificilă să fac ce trebuie, nu ce e popular, ci ce e necesar

România venea din 2024 cu cel mai mare deficit. Nu eu l-am produs, l-am găsit și nu-l puteam ascunde. Am ajuns aici pentru că Guvernele anterioare au ignorat reformele.

Unii dintre cei care semnează moțiunea știu ce au lăsat, că au fost la guvernare. Dar PSD nu a vrut să-și asume funcția de premier, au calculat că vor avea doar avatnajele guvernării. Am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țară, cu toate dificultățile, cu toate problemele care au fost în 10 luni am făcut câteva lucruri și trebuie să le mulâumesc tuturor miniștrilor cu care am colaborat, pentru că e un rezultat de echipă.

Am redus deficitul la 7,9% din PIB, am recâștigat încrederea piețelor. Am promis ordine în finanțe și asta am făcut. Pentru prima dată șefii de la Vamă și ANAF nu au ma fost numiți politic. Investițiile anul acesta sunt 165 de miliarde. Sigur, o parte importantă sunt fonduri europene, dar sunt 8% din PIB. Am renegociat PNRR, nu a fost o treabă ușoară.

Am adoptat reforma pensiilor magistraților. Toți o cereau dar nici un guvern nu s-a legat de acest subiect, iar când coborai la briefing să prezinți subiectul coborai singur, că inițiatorii nu voiau.

Am venit cu reducerea de 10% în administrație, am făcut-o cu mare greutate, cu frâna de mână trasă. Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie. Dobânzile au început să scadă. A venit războiul din Golf și moțiunea.

Moțiunea e mincinoasă, cinică și artificială. Se bazează pe date care nu sunt reale și pare că a fost scrisă de oameni care parcă nu au fost la guvernare. E cinică, pentru că nu ține cont de contextul dificil", a declarat Bolojan.

"Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu"

"Au fost 3 faze: în prima fază, în primele luni, PSD a ales să joace rolul opoziției în interiorul Guvernului. E neplăcut să fii la ședința de coaliție, să plece pe surse ce nu s-a discutat și seara să vezi la tv că nu e valabil ce s-a stabilit dimineață, sperând că unii vor rămâne cu decontul măsurilor, vom identifica un vinovat, iar alții vor scăpa de nota de plată, ca să recupereze electoratul pierdut. Dar nu au reușit, pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 când nu a fost respectat și când guvernele din care și noi am făcut parte am promis ce nu putem face.

În toată această perioadă am răbdat, m-am făcut că nu aud, considerând că pentru țară merită să pierzi, să suporți. Apoi am început să lucrăm la reduceera cheltuielilor statului și am generat supîărarea baronilor locali care nu au mai putut folosi bugetului stat ca pe o pușculiță. Unii au mentalitate că dacă la județe sunt jupâni așa trebuie să fie și la nivel de țară. Așa a fost până acum, dar n-a mai mers.

La Electrocentrale Craiova a primit împrumut de la stat pentru că a pierdut fondurile europene în 2024. S-a făcut vreo investiție? În 2025, CJ Dolj nu termină aerportul, ce să faci, trebuie ajutat aeroportul, 50 milioane HG din fondul de rezervă. În următorul an când din nou trebuia să dăm zeci de milioane nu a mai mers și asta a generat supărare. Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu ai celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca o pușculiță.

Depunem proiecte de investiții la CNI care are buget de 2,5 miliarde, iar șantierele deschis sunt pentru 12 miliarde. Dacă deschideam noi investiții părea doar că facem treabă și lăsam șantiere deschise și neterminate".

Bolojan, către PSD: Nu le-am hotărât pe toate împreună? Cât sunteți de ipocriți?

"Păi nu le-am hotărât pe toate împreună? Cât sunteți de ipocriți? Oameni care locuiesc în penthouse-uri vin și plâng pe umerii românilor. Oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente.

Plătim nota de plată pentru ceea ce s-a întâmplat în 2023 și 2024. Ați văzut ca moțiunea să vină când oamenii sufereau? Nu. Moțiunea a venit când le-a crăpat măseaua. M-aș fi dat la o parte dacă aș fi văzut vreun plan. Eu pot să plec. Dar vă întreb: aveți vreun plan? Cum va arăta România de mâine?".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰