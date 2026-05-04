Peiu: "Un guvern minoritar nu are suficiente voturi să fie investit. Mingea e la Nicuşor Dan"

Senatorul Petrişor Peiu (AUR) a declarat, luni, că un guvern minoritar nu are suficiente voturi să fie investit, iar deocamdată, mingea este în terenul preşedintelui Nicuşor Dan. Despre o posibilă majoritate cu PSD, după moţiunea de cenzură, Peiu a arătat că AUR va spune că poate să susţină orice guvern care îndeplineşte câteva puncte importante.

de Redactia Observator

la 04.05.2026 , 15:46
Peiu: "Un guvern minoritar nu are suficiente voturi să fie investit. Mingea e la Nicuşor Dan" - Peiu: "Un guvern minoritar nu are suficiente voturi să fie investit. Mingea e la Nicuşor Dan" - Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu a fost întrebat dacă AUR ia în calcul o majoritate cu PSD, după moţiunea de cenzură. "O să vedem ce se va întâmpla, dar eu cred că deocamdată mingea este în terenul preşedintelui Nicuşor Dan. Din punctul nostru de vedere vom avea o poziţionare principială, adică vom spune că putem să susţinem orice guvern care îndeplineşte câteva puncte importante, plecând de la cele politice şi terminând cu nişte obiective economice. Dar o să vedeţi ce abordare avem, pe parcursul zilelor următoare", a spus Peiu.

Condiţiile AUR pentru susţinerea unui viitor guvern

Senatorul AUR a menţionat că "deocamdată nu există noţiunea de guvern minoritar". "Un guvern minoritar nu are suficiente voturi să fie investit, cum anume minoritar? Nu există", a subliniat Peiu.

Articolul continuă după reclamă

"Vom lucra la o listă de chestiuni principiale pe care să le punem în faţa tuturor actorilor politici", a mai afirmat senatorul AUR, despre condiţiile formaţiunii pentru susţinerea unui viitor Executiv, în Parlament.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

aur motiune ilie bolojan guvern nicusor dan
Înapoi la Homepage
Averea fabuloasă a românului care a investit 1.5 milioane de euro într-o afacere alături de Adrian Mutu!
Averea fabuloasă a românului care a investit 1.5 milioane de euro într-o afacere alături de Adrian Mutu!
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat
Surse: Numărul 2 din PNL a anunțat în ședința cu Bolojan că negocierile cu cei 50 de parlamentari anti-moțiune ar fi eșuat
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Cade sau nu Guvernul Bolojan?
Observator » Ştiri politice » Peiu: "Un guvern minoritar nu are suficiente voturi să fie investit. Mingea e la Nicuşor Dan"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.