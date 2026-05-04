Ministrul Mediului, despre reforma Romsilva: Ar fi fost mult mai serioasă, dacă nu ar fi existat opoziția PSD

Ministrul Mediului a declarat că reforma Romsilva ar fi fost mult mai serioasă, dar s-a lovit de opoziţia PSD, care cerea reducerea anumitor criterii de performanță.

Reprezentanta USR declară că reforma trebuie să continue. „Am pornit reforma Romsilva și atenție, am pornit toate aceste lucruri cu frâna trasă de mână, pentru că la fiecare măsură pe care noi o discutam, PSD cerea trei lucruri care să fie scoase din fiecare articol care era discutat sau pus pe masă”, a declarat Diana Buzoianu la RFI.

Reorganizarea Romsilva ar putea continua

Ministrul Mediului precizează că „hotărârea privind reorganizarea Romsilva ar fi fost o hotărâre mult mai serioasă, dacă nu ar fi trebuit să treacă prin tot acest proces de negociere, în care PSD a cerut pe rând scoaterea anumitor criterii de performanță. Inclusiv, au cerut reducerea anumitor criterii de performanță”.

Întrebată dacă e convinsă că a reușit să destructureze definitiv cumetriile din Romsilva, Diana Buzoianu a răspuns: „În opt luni de zile de mandat să destructurăm o mafie de 35 de ani? Dați-mi patru ani de zile și voi destructura tot. Și mai dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine”.

