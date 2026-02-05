Guvernul condus de Ilie Bolojan anunță sfârșitul austerității. Sunt promisiuni mărețe și vorbe pompoase, în timp ce România abia trage de pe o zi pe alta, cu facturi tot mai mari și buzunare tot mai goale. Executivul pregătește acum măsuri de relansare economică. Doar că totul depinde de voința Statului de a strânge cureaua și de a tăia cheltuielile din primării, ministere și alte instituții centrale.

După șapte luni de austeritate, Guvernul a scuturat bagheta magică și a anunțat un pachet de relansare economică bazat pe stimularea investițiilor și noi scheme de ajutor pentru companiile din mediul privat.

"Soluții de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziția de utilaje, de exemplu, scheme de sprijin pentru investițiile mari […] și scheme de garanții prin Banca de Investiții și Dezvoltare", a declarat premierul României, Ilie Bolojan.

Deși sună bine pe hârtie, planul Guvernului depinde, în esență, de reducerea cheltuielilor Statului.

Executivul vrea să pună la saltea 3,7 miliarde lei prin reforma administrației publice, iar din acești bani să finanțeze măsurile de relansare economică estimate la 2,2 miliarde lei.

"Este un impact negativ în venituri de 2,2 miliarde de lei care este compensat. Strategia noastră e să compensăm acest impact din pachetul de administrație, pentru că intenționăm să le adoptăm concomitent", a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

UDMR vrea ca Guvernul să reducă taxele locale cu până la 50%

UDMR merge și mai departe. Vrea ca Guvernul să reducă taxele locale cu până la 50%, iar premierul a cerut Finanțelor să analizeze impactul bugetar.

"Unele primării doresc să reducă nivelul actual al impozitelor, pe mașini, de ex., la nivelul minim stabilit de lege. […] Sigur, atunci când iei o decizie bine gândită, ar trebui pe cât posibil să eviți să faci corecții imediate după ce ai luat decizia", a spus premierul României, Ilie Bolojan.

"Impozitul pe proprietate a fost asumat în 2021 și a fost amânat permanent, succesiv, de toate Guvernele care au fost în funcție", a mai spus Alexandru Nazare.

Premierul le-a dat speranțe și pensionarilor cu venituri mici. Asta după ce PSD a propus ajutoare de peste 2 miliarde lei pentru 2,8 milioane de pensionari.

"Nu văd o problemă să discutăm cât se poate de serios despre posibilitatea ca pensionarii care au pensii sub un anumit nivel să beneficieze de sprijin în următoarea perioadă", a spus premierul Ilie Bolojan.

Planurile Guvernului depind de reducerea cheltuielilor

Experții contactați de Observator spun că toate planurile Guvernului depind acum de reducerea cheltuielilor în aparatul bugetar.

"Ca să dăm undeva, trebuie să luăm din altă parte. Și trebuie să reducem cheltuielile, nu să venim cu impozite mai mari. […] S-a mers pe reducerea deficitului din taxe și inflație, nu prin reducerea cheltuielilor. […] Dacă mă uit în ultimii ani, în toți acești 4–5 ani s-a promis reducerea cheltuielilor și s-a făcut exact opusul. Până nu văd că chiar se face o reducere de cheltuieli […] mi-e greu să cred", a explicat analistul economic Adrian Codîrlașu.

Săptămâna viitoare, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pentru reforma administrației publice. În aceeași zi va fi adoptat și proiectul de relansare economică.

Marius Gîrlaşiu

