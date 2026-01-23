Bolojan: Dacă decizia CCR privind pensiile magistraţilor întârzie, riscăm să pierdem jalonul de 200 mil. euro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că dacă decizia Curţii Constituţionale întârzie, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. El a mai spus că şi pachetul privind administraţia este deosebit de important, pentru că, altfel, eşti pus în situaţia să construieşti bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile, scrie News.ro.

"Dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor. Acesta este un efect. Avem o perioadă intermediară în care mai poţi răspunde la clarificări, dar dacă nu se va tranşa această problemă, acesta, din păcate, va fi un efect foarte probabil", a spus premierul Ilie Bolojan, la RRA, despre o amânare a unei decizii privind pensiile magistraţilor la Curtea Constituţională.

Şeful Executivului a precizat că, în ceea ce priveşte pachetul pe administraţie, el are nişte efecte importante, nu doar direct asupra bugetului, dar are efecte de sistem, pentru că schimbă abordarea în administraţia din România.

"Este un pachet foarte important, pentru că, altfel, eşti pus în situaţia să construieşti bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile. Bugetul se construieşte pe legile care sunt în vigoare în momentul respectiv, de aceea ai nevoie de toate legile care au un impact bugetar să fie aprobate. Iar pentru a avea predictibilitate, pentru a ne respecta angajamentele, în aşa fel încât să scădem semestru de semestru dobânzile pe care le plăteşte România, trebuie să ne respectăm ţintele. A respecta un angajament este o dovadă de seriozitate şi de predictibilitate", a subliniat premierul.

Pronunțarea în cazul Legii pensiilor magistraților, amânată a patra oară

Curtea Constituţională a României a amânat pentru a patra oară pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 11 februarie.

Judecătorii au luat această decizie ca urmare a cererii de întrerupere a deliberărilor pentru studierea problemelor ce formează obiectul cauzei şi a expertizei contabile depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La şedinţa de vineri au fost prezenţi toţi cei nouă judecători ai CCR, inclusiv Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc, contestaţi la Curtea de Apel Bucureşti.

