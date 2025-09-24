Bolojan, despre când ar putea fi redusă inflaţia. Intră sau nu România în recesiune

Premierul Ilie Bolojan a vorbit şi despre când ar putea fi posibilă reducerea inflaţiei. În plus, şeful Executivului susţine că România nu va avea recesiune anul viitor.

Premierul Ilie Bolojan spune că în primele luni ale anului viitor ar trebui să înceapă reducerea inflației.

Bolojan a spus, miercuri, în conferință de presă, că economia românească este interconectată cu o economie europeană.

„Cea mai mare parte din exporturile românești sunt legate de ceea ce se întâmplă în țările europene”, spune Bolojan.

Fără recesiune

Astfel, el estimează că România nu va avea recesiune anul viitor și chiar că va începe să se reducă inflația.

„Estimez că nu ar trebui să avem o recesiune anul următor. Creșterea inflației trebuie să se încetinească și să înceapă din primele luni ale anului viitor reducerea inflației”, mai spune Bolojan.

