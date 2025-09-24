România se pregătește de o nouă rectificare bugetară, în condițiile în care statul trebuie să acopere dobânzi uriașe și cheltuieli mai mari cu salariile. Premierul Ilie Bolojan va oferi miercuri, de la ora 16:00, explicații într-o conferință de presă, după vizita oficială la Bruxelles și discuțiile cu liderii coaliției.

Ilie Bolojan, conferință de presă astăzi, la ora 16:00. Punctele cheie de pe agenda Guvernului - Hepta

Premierul Ilie Bolojan va susţine miercuri, de la ora 16:00, o conferinţă de presă. Temele anunţate se concentrează asupra rezultatului întâlnirilor avute în cadrul vizitei oficiale la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.

Potrivit unui anunţ oficial, şeful Guvernului va prezenta detalii despre discuţiile purtate luni la Bruxelles cu comisarii europeni responsabili de Economie şi Apărare, dar şi cu vicepreşedintele executiv Roxana Mânzatu.

Rectificarea bugetară, una dintre temele centrale

Articolul continuă după reclamă

Premierul anunţa recent că România are nevoie de o rectificare bugetară, care se va face cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie. El a admis că, în condiţiile în care în prima parte a acestui an nu s-au luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor, acestea au crescut.

Ilie Bolojan a precizat că ţara are de plătit dobânzi de 10 miliarde de euro, dar şi costuri mai mari decât anul trecut cu salariile, întrucât unele majorări de venituri adoptate în 2023 au intrat în vigoare anul acesta.

Alte subiecte posibile la conferinţă

Un alt punct pe agenda premierului ar putea fi discuţia pe care liderii coaliţiei au avut-o marţi cu preşedintele Nicuşor Dan. Totodată, reforma administraţiei rămâne un subiect sensibil, asupra căruia partidele nu au ajuns încă la un acord.

Miercuri este aşteptată şi o decizie importantă a Curţii Constituţionale, privind al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰