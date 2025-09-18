Bolojan, despre o eventuală guvernare PSD-AUR: Indiferent cine va fi la guvernare, nu ai foarte multe variante
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, întrebat dacă a luat în calcul ieşirea PSD de la guvernare şi o eventuală guvernare PSD-AUR, că partidele şi oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuvinţă, dar ”suntem conştienţi că stabilitatea e un element important”. Stabilitatea, crede premierul, se concretizează în încrederea pieţelor financiare în România.
"Indiferent cine va fiind guvernare, indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante", a afirmat premierul, conform news.ro.
Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, într-o emisiune televizată, dacă a luat în calcul scenariul în care PSD ar putea să iasă din coaliţiia de guvernare şi să formeze un guvern cu AUR.
Acesta a subliniat că ”noi avem o situaţie foarte dificilă pentru că am semnat foarte multe contracte de lucrări pentru care nu avem banii să le putem continua în condiţii normale”.
Ilie Bolojan a precizat că trebuie atrase fondurile europene care sunt disponibile, dar şi să eşalonăm investiţiile care se realizează în ţară, "pentru a putea întreţine sectorul de construcţii, pentru a nu lăsa străzile sparte sau o groapă făcută în centrul unei localităţi".
