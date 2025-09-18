Bolojan, despre o eventuală guvernare PSD-AUR: Indiferent cine va fi la guvernare, nu ai foarte multe variante

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, întrebat dacă a luat în calcul ieşirea PSD de la guvernare şi o eventuală guvernare PSD-AUR, că partidele şi oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuvinţă, dar ”suntem conştienţi că stabilitatea e un element important”. Stabilitatea, crede premierul, se concretizează în încrederea pieţelor financiare în România.

"Indiferent cine va fiind guvernare, indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante", a afirmat premierul, conform news.ro.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, într-o emisiune televizată, dacă a luat în calcul scenariul în care PSD ar putea să iasă din coaliţiia de guvernare şi să formeze un guvern cu AUR.

Potrivit acestuia, "indiferent cine va fi la guvernare, indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante".

Acesta a subliniat că ”noi avem o situaţie foarte dificilă pentru că am semnat foarte multe contracte de lucrări pentru care nu avem banii să le putem continua în condiţii normale”.

Ilie Bolojan a precizat că trebuie atrase fondurile europene care sunt disponibile, dar şi să eşalonăm investiţiile care se realizează în ţară, "pentru a putea întreţine sectorul de construcţii, pentru a nu lăsa străzile sparte sau o groapă făcută în centrul unei localităţi".

