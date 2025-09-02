Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre soarta coaliţiei şi dacă va mai dura aceasta, că el îşi doreşte să asigure stabilitatea guvernării ţării, nu pentru ca Bolojan să rămână premier, pentru că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară, ci pentru că stabilitatea politică este unul din indicatorii după care este percepută încrederea într-o ţară.

Bolojan, despre soarta coaliţiei: E o apăsare mare, eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară - Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă va rezista actuala coaliţie de guvernare.

”Eu doresc să asigurăm stabilitatea guvernării ţării. Nu pentru ca Bolojan să rămână premier, să ne înţelegem bine, că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară, ci pentru că stabilitatea politică este unul din indicatorii după care este percepută încrederea într-o ţară. Atunci când orice agenţie de rating, când orice companie care vine în România, unii vor să verifice în ce măsură suntem o ţară sigură să ne cumpere eurobondurile, unii vor să investească în România, se uită la tabloul unei ţări, se uită şi la stabilitatea guvernării”, a spus premierul.

El a continuat, arătând că, ”dacă există o guvernare care este predictibilă în acţiune, deci este stabilă, care îşi respectă angajamentele, care face ceea ce spune şi face lucrurile cât mai corect posibil, în condiţiile date, atunci ţara respectivă este de încredere”.

Articolul continuă după reclamă

”Deci ratingul de ţară este influenţat într-o manieră puternică de stabilitatea şi de politicile pe care coaliţia de guvernare le anunţă şi le pune în practică”, a subliniat şeful Executivului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰