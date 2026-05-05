Rusia a restricționat marți accesul la internetul mobil pentru mulți utilizatori din Moscova, înainte de parada de 9 mai dedicată victoriei asupra Germaniei naziste. Evenimentul va avea o amploare redusă din cauza riscului de atacuri cu drone din Ucraina, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Rusia oprește internetul mobil în Moscova înainte de parada de 9 mai, de frica unor atacuri cu drone ucrainene - Profimedia

Rusia a limitat mult accesul la internet în acest an, blocând serviciile de internet mobil și forțând milioane de oameni să apeleze la VPN-uri în cadrul a ceea ce oponenții președintelui Vladimir Putin susțin că este o tentativă de a-și consolida controlul intern după patru ani de război.

Moscova justifică restricțiile prin riscul de atacuri

Kremlinul susține că au fost introduse limite pentru a asigura securitatea în contextul unui risc sporit de atacuri ale dronelor ucrainene. Șase reporteri ai Reuters din Moscova au declarat că internetul mobil nu funcționa marți pe telefoanele lor în diferitele părți ale capitalei.

Articolul continuă după reclamă

Operatorii ruși de internet mobil au declarat că ar putea exista probleme cu internetul mobil din cauza necesității de a asigura securitatea în zilele următoare. Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, a avertizat de asemenea că ar putea fi probleme cu internetul mobil și mesageria.

Unitatea de taxi a celei mai mari companii de internet din Rusia, Yandex, a anunțat că ar putea fi probleme cu comandarea de taxiuri online din cauza restricționării internetului.

La patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, cele două părți sunt angajate în cel mai mare război cu drone purtat vreodată, comentează Reuters. Dronele lor cu rază lungă de acțiune vizează orice, de la puncte de comandă la infrastructură energetică, mult dincolo de 'zonele morții' create de dronele cu rază scurtă de acțiune de-a lungul liniilor frontului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰