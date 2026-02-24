Cupa Mondială 2026. Lot Croaţia: Josko Gvardiol este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Josko Gvardiol, de la Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Croaţiei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Croaţiei, formaţie ce reprezintă Europa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Croaţiei a fost repartizată în Grupa L la Campionatul Mondial, alături de Anglia, Ghana şi Panama şi intră în competiţie pe 17 iunie, de la 23.00, ora României, când dă piept cu Anglia, pe Dallas Stadium.

Pentru Croaţia urmează meciurile cu Panama, 24 iunie, ora 02.00, Toronto Stadium, şi cu Ghana, 28 iunie, ora 00.00, Philadelphia Stadium.

Program meciuri Croaţia la Cupa Mondială 2026:

17 iunie, ora 23.00, Anglia - Croaţia

24 iunie, ora 02.00, Panama - Croaţia

28 iunie, ora 00.00, Croaţia - Ghana

Cum s-a calificat Croaţia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Croaţiei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a câştigat, fără mari emoţii, o grupă de calificare cu Cehia, Insulele Feroe, Muntenegru şi Gibraltar. Croaţia a înregistrat şapte victorii şi un egal, golaveraj 26-4, şi a încheiat grupa cu şase puncte avans faţă de principala urmăritoare, Cehia.

Croaţia a făcut 5-1 şi 0-0 cu Cehia, 3-1 şi 1-0 cu Insulele Feroe, 4-0 şi 3-2 cu Muntenegru şi 3-0 şi 7-0 cu Gibraltar.

Lot Croaţia

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Zlatko Dalic să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Dominik Livaković, Ivor Pandur, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski, Karlo Letica, Nediljko Labrović.

Fundaşi - Josip Stanišić, Marin Pongračić, Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Martin Erlić, Luka Vušković, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Moris Valinčić, Josip Juranović, Borna Sosa.

Mijlocaşi - Nikola Moro, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Petar Sučić, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Mateo Kovačić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Adriano Jagušić.

Atacanţi - Marco Pašalić, Andrej Kramarić, Petar Musa, Ivan Perišić, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Igor Matanović, Ante Budimir, Franko Kovačević, Bruno Petković, Marko Pjaca.

Top jucători Croaţia: Josko Gvardiol este vedeta echipei

Fundaşul Josko Gvardiol, de la Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Croaţiei. Jucătorul de 24 de ani este cotat la 70 de milioane de euro. Alături de Gvardiol, din lotul Croaţiei se remarcă jucători precum Josip Stanisic, de la Bayern Munchen, cotat la 32 de milioane de euro, Petar Sucic, de la Internazionale Milano, cotat la 30 de milioane de euro, Franjo Ivanovic, de la Benfica Lisabona, cotat la 20 de milioane de euro, şi Martin Baturina, de la Como, cotat la 18 milioane de euro.

La 24 de ani, Josko Gvardiol are, deja, cifre remarcabile, mai ales pentru un fundaş. A marcat patru goluri în 52 de meciuri jucate la Dinamo Zagreb, cinci goluri în 88 de meciuri jucate la RB Leipzig, 13 goluri în 120 de meciuri jucate la Manchester City şi patru goluri în 46 de selecţii la naţionala Croaţiei. Gvardiol a fost, printre altele, dublu campion al Croaţiei, cu Dinamo Zagreb, dublu câştigător al Cupei Germaniei, cu RB Leipzig, campion al Angliei şi câştigător al Supercupei Europei şi al Campionatului Mondial al cluburilor, cu Manchester City, şi medaliat cu bronz, la Mondialul din 2022, cu naţionala Croaţiei.

Zlatko Dalic este antrenorul Croaţiei

Naţionala de fotbal a Croaţiei este condusă, încă din 2017, de Zlatko Dalic, un selecţioner în vârstă de 59 de ani. Dalic a jucat la Hajduk Split, Varteks sau Buducnost şi le-a antrenat pe Varteks, NK Rijeka, Slaven Belupo, Al Faisaly, Al Hilal şi Al Ain, înainte de a prelua naţionala Croaţiei.

Ca jucător, Dalic a câştigat Cupa Iugoslaviei, cu Hajduk Split, 1984. Ca antrenor, Dalic a câştigat Supercupa Albaniei, cu Dinamo Tirana, a fost vicecampion al Arabiei Saudite, cu Al Hilal, şi a fost campion al Emiratelor Arabe Unite şi finalist al Ligii Campionilor Asiei, cu Al Ain. Ca selecţioner al Croaţiei, Dalic a bifat câteva rezultate remarcabile, inclusiv un loc 2 la Mondialul din 2018 şi un loc 3 la Mondialul din 2022.

Palmaresul Croaţiei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Croaţiei participă pentru a 7-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial. Practic, de când şi-a câştigat independenţa, Croaţia a ratat doar turneul final din 2010, din Africa de Sud. Însă Croaţia a bifat un loc 3 la Mondialul din Franţa, din 1998, un loc 2 la Mondialul din Rusia, din 2018, şi un loc la Mondialul din Qatar, din 2022.

În Qatar, Croaţia a terminat pe locul 2 o grupă cu Maroc (0-0), Canada (4-1) şi Belgia (0-0). Apoi, Croaţia a trecut de Japonia, 4-2 după lovituri de departajare, şi Brazilia, 5-3 după lovituri de departajare, dar a pierdut cu Argentina, în semifinale, 0-3, înainte de a câştiga finala mică împotriva Marocului, 2-1.

