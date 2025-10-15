Bolojan, la inaugurarea fabricii STIHL din Oradea: Cei care lucrează în companiile private duc ţara în spate

Prezent la ceremonia de inaugurare a noii fabrici STIHL din Oradea, premierul Ilie Bolojan a declarat că cei care lucrează la companiile private sunt cei care „duc ţara noastră în spate”, pentru că fiecare dintre ei plăteşte impozite, iar din acestea bugetul de stat încasează venituri din care se pot face investiţii în şcoli sau spitale mai bune, scrie News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a mulţumit conducerii companiei Stihl pentru decizia de a investi în România şi la Oradea, această fabrică fiind cel mai estic avanpost al grupului Stihl, în Europa de Est. Şeful Executivului a mulţumit şi conducerii din România a companiei pentru faptul că au reuşit, într-un an şi jumătate, să construiască 5 hectare de clădiri, să tragă utilităţi, să facă conexiunea.

Premierul priveşte cu speranţă dezvoltarea zonei, în urma inaugurării noii fabrici

"Cei care fac investiţii ştiu ce înseamnă să îngropi 100 de milioane de euro, într-un an şi jumătate, deci îi felicit pe toţi cei care au lucrat aici, constructori. Asta înseamnă organizare şi seriozitate şi şi-au respectat toate angajamentele", a subiniat premierul.

Ilie Bolojan a mai afirmat că această investiţie la Oradea înseamnă transfer tehnologic, înseamnă acces la pieţe importante.

"Cei zeci de ani în care compania Stihl a cucerit pieţe, în care a asimilat tehnologii, înseamnă că vor permite generarea de locuri de muncă, vor permite transfer tehnologic, acumularea de capabilităţi în aşa fel încât să putem dezvolta această zonă în anii următori. Această companie nu ar fi operaţională fără cei care vor lucra aici", a mai spus Bolojan. Premierul a afirmat că "cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate, pentru că fiecare plăteşte un impozit şi din aceste impozite pe care le plătesc companiile, din munca angajaţilor, bugetul de stat încasează venituri din care pot să facă investiţii, să avem şcoli mai bune sau spitale mai bune".

Bolojan: Locurile de muncă, o şansă pentru ca familiile să rămână în Oradea

"Locurile de muncă înseamnă oportunităţi, în plus înseamnă o şansă pentru ca familiile să rămână aici în comunităţile noastre, în cazul de faţă în Oradea. M-am bucurat ca tot astăzi să aflu că s-a inaugurat şi un proiect important care va face legătura dintre companiile care sunt în Oradea şi mediul universitar, Centrul de Transfer Tehnologic. Şi cred că acesta va fi un pas important pentru ca firmele care investesc în această comunitate să aibă forţă de muncă calificată, să poată să-şi transferă aici alte activităţi, alte sisteme de producţie", a mai spus premierul Bolojan.

Şeful Executivului a menţionat că este nevoie ca să avem o forţă de muncă calificată şi e nevoie ca învăţământul universitar tehnic să se dezvolte iar încurajarea învăţământului multilingv, cum este cel privind dezvoltarea liceului şi în limba germană este un element important în aşa fel încât să putem avea toate calităţile pentru a dezvolta în continuare locuri de muncă bine plătite în comunitatea noastră.

