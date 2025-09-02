Bolojan: Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%

Premierul Ilie Bolojan este de părere că deficitul bugetar pe care România îl va raporta la finalul acestui an va fi de cel puţin 8 procente.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menţionând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.

"Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de faţă, Ministerul de Finanţe cu siguranţă va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, aşa este programată. Asta pentru că aceste măsuri care au fost luate - unele s-au aplicat de la 1 august, ştiţi foarte bine, încă nu avem decât o lună şi nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele. De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele îşi vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor", a explicat Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, întrebat cât va fi deficitul bugetar la sfârşitul anului după adoptarea celor două pachete de măsuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰