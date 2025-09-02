Premierul Ilie Bolojan susține astăzi, de la ora 10:00, o conferință de presă la Palatul Victoria, după asumarea celor cinci reforme din Pachetul II. Este așteptat să vorbească despre angajarea răspunderii pe măsurile pentru reducerea deficitului și despre reforma administrației locale, amânată din cauza neînțelegerilor din coaliție cu PSD

Urmăriți pe www.observatornews.ro principalele declarații ale lui Ilie Bolojan!

Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am preluat mandatul, am constatat că situația deficitului era mult mai dificilă decât știam. Am pus în practică câteva pentru a reduce deficitul, pentru a ne atrage fondurile europene și pentru a corecta nedreptățile. Am lucrat pe creșterea veniturilor și pe prioritizarea investițiilor. Nu era posibil la un deficit de 10% să corectezi cu o singură măsură acest deficit. Primul pachet a urmărit această problemă și a rezolvat unele. Întărim forța statului de a colecta taxe și impozite, restabilim egalitatea de tratament între cetățeni și firme, începem să facem ordine în sănătate unde deși s-au investit bani an de an nu se simte acest lucru - servicii condiții.

Acest al doilea pachet format din 5 proiecte trebuia să fie completat de al 6-lea dar pt ca nu am reușit sa ajungem la o înțelegere el nu a fost depus. Acest pachet e complementar pachetului de fiscalitate pentru ca fără adoptarea lui nu ne valorificăm potențialul administraţiei locale și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român n-o poate suporta.

Articolul continuă după reclamă

Bolojan: Au crescut cheltuielile de personal cu 7 miliarde de lei în 6 luni în loc să scadă

Administraţia locală - 150.000 oameni iar controlul cheltuielilor de personal e o miză importantă pentru ca dacă nu le controlam mai ales unde sunt inutile riscam ca tot ce încasăm suplimentar să se risipească și anul viitor va fi la fel. În primele 6 luni ale anului chiar dacă nu s-au făcut creșteri de persona, cheltuielile de personal au crescut cu 10%. Deși ar fi trebui să scadă cu 5% conform proiectului de buget, 7 miliarde lei în plus, nu am desființat nici măcar posturile neocupate. Reforma e absolut necesară - în multe locuri primăriile nu-și pot suporta cheltuielile de personal din veniturile care le încasează, cea mai mare parte de la buget. Când o primărie nu poate să-și acopere măcar cheltuielile de personal înseamnă ca ea nu există pentru cetățeni, ci pentru angajați. Vom fi forțați când vom avea acord să facem organizare administrativă și să desființăm primăriile.

Administrăm trei direcții: creșterea capacității Administrative (acord), descentralizare (acord ), creștere eficientă Administraţia locală nu s-a ajuns la o soluție pentru că ar fi implicat reduceri de personal. Administraţia noastră e dimensionată pe baza unui număr maxim de sporuri care e raportat la număr de locuitori și fiecare localitate știe prin calculul pe care-l primește de la prefecturi câți angajați poate maxim să aibă.

E singura zonă unde Guvernul și Parlamentul poate acționa - numărul de angajați. Știind ce număr maxim poate avea fiecare autoritate locală aproba organigrama - câți angajați ar urma să aibă o primărie. Să fie mai mici decât numărul maxim de angajați. În general în multe localități din start mulți primari și-au calculat organigrama sub număr maxim.

Din numărul de posturi aprobate - vine al treilea element care posturi sunt ocupate. Vacantele au un rol pentru ca susțin posturi de șefi - ca sa ai o directe trebuie să ai număr de oameni. Dacă vrem să vorbim de reduceri trebuie să vorbim de numărul de posturi ocupate.

190.000 numărul maxim de posturi, 164.000 posturi aprobate prin organigramă, 129.000 posturi ocupate. Când reduci cu 25% această coloană însemână că nu atingi niciun post ocupat. Când Ministrul Dezvoltării a propus reducere de 25%, mi-am dat seama că facem ce am mai făcut, le zicem oamenilor că facem reduceri ale căror efecte sunt aproape nule.

Nu-mi pot permite sa vin cu astfel de soluții. Am propus să facem o analiză corectă. În această după-amiază veți avea un link în care toate calculele vor fi publice și se va vedea pe fiecare județ și localitate care e număr maxim de posturi aprobate, simulări de reduceri și cine are personal în plus și va trebui să facă reduceri și câte administraţii au personal calculat corect și nu trebuie să facă nimic. O primă oglindă a administraţilor din România. Dacă vrem reducere efectivă de personal de 5% efectivă de personal, înseamnă că ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim. În sub 1000 de UAT-uri se va reduce personalul. Aici, cu siguranță, există personal supradimensionat. Dacă vrem 10% reducere efectivă de personal, ar însemna ca din numărul total de posturi să avem aproximativ 40%.

În această săptămână, în completarea acestei oglinzi publice care este pusă la dispoziția primarilor și a dvs. Ministerul Dezvoltării va mai face o verificare de date pentru a identifica posibile erori. Aceste date fiind colectate prin cele două ministere Interne și Dezvoltare și comunicate de primării prefecturilor pot fi erori de comunicare.

Dacă ar fi 10% reducere efectivă de pers la posturile ocupate înseamnă ca din numărul total de posturi să avem o reducere de 40 % în jumătate din unităţile administative să facem reduceri de personal și jumătate își văd de treaba lor pentru că funcționează eficient. Dar în jumătate înseamnă că primarii ar trebui să se uite cu atenție. Efect 15% înseamnă procent 45% la baza maximă, adică în aproape 2000 de unități administrative, în 60% ar trebui făcute reducere.

La 10% reducere de personal, real ar însemna 13.000 posturi.

Ministerul Dezvoltării va face încă o colectare de date să verificăm încă o dată posibilele erori care vizează peste 3.000 unități administrative, date colectare de MAI și Ministerul Dezvoltrii - comunicate de primării prefecturilor pot fi erori de comunicare. De prefecturi, MAI și Ministerul Dezoltării și noi am centralizat posibilele erori nu pot influența decât 1-2% nesemnificativ situația Administraţiei publice.

Există multe cazuri în România de primarii care funcționează cu un personal calculat corect înseamnă ca și celelalte au acum o oportunitate să-și facă o analiză. Și indiferent dacă se impune sau nu a nu risipi banii e o miză importantă.

Bolojan: Nu e normal ca banii să meargă într-o gaură neagră

Acolo unde nu pot funcționa fără sprijin de la stat e obligatoriu să luăm această măsură an de an primim: nu există finanțare. Înseamnă resurse ale țării care se duc în niște zone pe care le-am putea gestiona mai bine.

Nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare pe proprietate și în loc ca banii de la cetățeni să meargă la cofinanțare, investiții, nu cred ca e normal să meargă într-o gaură neagră, cheltuieli inutile.

Acest pachet a fost agreat de către coaliția de guvernare la început. Am agreat o reducere de personal și în administrația centrală și în cea locală. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală. Am făcut o analiză pe o primă autoritatea, cea pentru protecția consumatorilor, și am constatat că cu o reducere de 20% a posturile lucrurile pot funcția cel puțin la fel de bine. Trebuie făcută o analiză la fiecare autoritate centrală.

Ilie Bolojan, despre relaţia cu Nicuşor Dan

Întrebare: De când aţi preluat funcţia de premier, s-au deschis mai multe fronturi, unele predictibile, lupta cu sistemul, care tide să îşi conserve privilegiile, alta cu PSD, care era evident că va avea viziuni total diferite uneori şi un al treilea, chiar mai puţin predictibil, cu Nicuşor Dan, referitor la reforma pensiilor magistraţilor şi TVA. Mă opresc asupra acestuia, este Nicuşor Dan un partener al dvs. Sau o frână şi a doua componentă, la întâlnirea de la ora 12 vă aşteptaţi ca intervenţia lui Nicuşor Dan să vă răzgândească în decizia de a vă da demisia, dacă nu trec reformele?

Ilie Bolojan: Partidele din Coaliţie şi preşedintele României trebuie să fie şi sunt partenerii premierului României, altfel lucrurile nu funcţionează şi toate aceste măsuri care au fost puse în practică, sunt puse cu acordul partidelor din coaliţie, dar într-adevăr nu este niciodată foarte uşor ca atunci când ai patru partide plus grupul minorităţilor să cazi de acord asupra unor detalii la lucruri care nu sunt uşor de luat, dar eu cred că avem înţelepciunea să ne respectăm înţelegerile şi să facem ce trebuie pentru România.

Întrebare: Legat de Preşedinte?

Ilie Bolojan: Nu există niciun fel de problemă pe acest lucru. E un dialog normal pe care îl avem şi după această întâlnire, într-o formă sau alta se vor comunica rezultatele.

Despre demisie în cazul în care nu se ajunge la un consens

Întrebare: Le-aţi transmis partenerilor din coaliţie că dacă nu ajungeţi la un consens pe acest pachet de reformă al administraţiei locale, vă veţi da demisia? Şi dacă veţi transmite acelaşi lucru şi preşedintelui Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan: Le-am transmis că am avut o înţelegere, că avem un program guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate, nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poţi să o exerciţi, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că dacă aceste lucruri sunt menţinute, stabilitatea politică este un lucru important şi trebuie ţinut cont de el. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să îţi exerciţi această poziţie, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţara noastră, în cazul acesta.

Despre concedieri şi rata şomajului

Întrebare: V-aş ruga să ne prezentaţi, pe fiecare dintre cele trei ipoteze, câţi oameni vor fi daţi afară, ce cheltuieli aţi economisi şi cât ar creşte rata şomajului cu aceste concedieri.

Ilie Bolojan: Vă rog să faceţi un calcul, 130.000 de angajaţi efectiv în administraţia publică locală, din care, se vede că o parte sunt în plus. De ce? Pentru că primării identice, cu probleme identice, cu număr de locuitori identici, au număr de angajaţi diferiţi. Şi primăria cu număr de angajaţi mai mic merge cel puţin la fel de bine ca primăria supradimensionată, doar că banii pe care îi primeşte îi foloseşte în mod direct pentru cetăţeni. 10% înseamnă 13.000 de posturi. Se poate face un calcul pentru 5%, pentru 15%.

Întrebare: Şi rata şomajului va creşte? E important dacă sunt daţi oameni afară.

Ilie Bolojan: În acest moment, mediul privat din România, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja. Şi cu cât facem aceste reduceri mai repede, cu atât vom economisi mai mulţi bani de la statul român şi nu vom fi puşi în situaţia să creştem taxe şi impozite, vom putea continua investiţii care vor genera locuri de muncă. Dacă nu ne reducem cheltuielile, nu vom putea asigura investiţiile în ritmul pe care ni-l dorim. Acelea sunt locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit. Societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din aceşti oameni, pentru că este nevoie pe piaţa forţei de muncă privată şi ştiţi asta, în toată România, de angajaţi.

Întrebare: Dacă rămânerea în funcţie a dvs este legată de acceptarea de către PSD şi UDMR a procentului, 40% concedieri în administraţia locală, adică 13.000 de posturi. Fără acest procent, vă veţi da demisia?

Ilie Bolojan: Respectarea angajamentelor politice şi a programului de guvernare este de natură să îţi permită să mergi mai departe.

Întrebare: Din aparatul propriu al premierului, câte concedieri vor fi?

Ilie Bolojan: Din punctul meu de vedere, pe baza informaţiilor pe care le avem, reducerea de personal la Cancelarie va depăşi 30%. Se va apropia de 40, înţeleg. Şi o veţi vedea într-un proiect în zilele următoare.

Întrebare: Există acum stabilitate în coaliție?

Bolojan: Coaliția și-a asumat un pachet de măsuri și stabilitatea se va vedea la moțiunile de cenzură.

Bolojan, despre pensiile magistraților

Întrebare: Domnule premier, președintele Nicușor Dan v-a cerut în coaliție ca normele tranzitorii pentru pensiile magistraților să fie de 15 ani, nu de 10. Totuși, ați păstrat în proiectul final 10 ani. Este a doua oară – prima dată a fost cu creșterea TVA – când președintele va solicită un anumit lucru și nu se întâmplă. De ce ați refuzat să faceți modificările cerute de președinte în acest ultim caz?

Bolojan: Cred că fiecare om care ocupă funcție publică are puncte de vedere față de un proiect sau altul. El a avut un punct de vedere. Nu poți modifica un proiect după ce l-ai pus în consultare decât dacă vin amendamente. Pe componenta de magistrați nu am avut astfel de amendamente.

Întrebare: Dacă nu trece de CCR, vă dați demisia?

Bolojan: Când ai un proiect important care este un jalon, dacă el nu trece e greu de presupus că guvernul mai are legitimatatea să vină cu alte măsuri.

Despre creşterea TVA de la 21 la 23%

Întrebare: Domnul președinte a declarat că în momentul când se lucrează sub presiune se fac greșeli. Dvs ați spus că măsurile economice nu sunt cele mai corecte. Ce ați greșit?

Bolojan: Când ai măsuri de amploare mare este imposibil cu o singură măsură să găsești soluții. Pe parcusul se constantă unde sunt probleme, oricâte calcule ai face este imposibil să nu apară probleme. La toate măsurile puse în practică unde vor apărea probleme, lucrurile vor fi corectate.

Întrebare: Spuneați că a existat consens politic dar calendarul reformelor nu este respectat. Din experiența de până acum, care sunt celele mai dificile obstacole?

Bolojan: Este dificil când trebuie să reduci cheltuieli, să prioritizezi investiții, să reeșalonezi. Sunt lucruri foarte dificile și de asta nu vedeți entuziasm și nici asumare.

Întrebare: Îi asigurați pe români că nu creșteți TVA de la 21 la 23%?

Bolojan: Nu a existat o asemenea discuție. La HoReCa vom analiza în octombrie și vom decide dacă rămâne sau crește la cota standard. Despre alte creșteri nu s-a discutat. Trebuie să insistăm pe partea de reduceri de cheltuieli.

Întrebare: TVA crescut de la 1 ianuarie sau impozit pe venit?

Bolojan: Reducerea de cheltuieli nu se poate face de pe o zi pe alta - efectele reducerii de cheltuii se văd peste câteva luni de zile. Eram sub o presiune puternică am fost nevoiți să începem într-o ordine amestecată atât cu componenta de creștere de venituri. Dacă ținem zona de cheltuieli sub control și luăm măsurile adunate sunt convins ca nu va fi cazul de alte taxe la începutul anului viitor.

Întrebare: Când vom putea vedea un pachet de relensare economică?

Bolojan: E nevoie să menținem investițiile la un nivel decent. Trebuie să ne atragem bani europeni, să aducem investiții în domenii cu deficite comerciale masivă.

Întrebare: Cu ce deficit încheiem anul?

Bolojan: Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%. Ministerul Finanțelor va comunica estimările odată cu rectificarea bugetară programată pentru această lună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Premierul Ilie Bolojan a promis ca va explica azi toate măsurile din Pachetul doi și va răspunde și la întrebări legate de proiectul privind reducerea numărului de angajați la stat!

Întâlnire marţi la Cotroceni între liderii coaliţiei şi Nicuşor Dan

Guvernul și-a asumat luni răspunderea de cinci ori pe cele cinci proiecte de măsuri fiscale din pachetul al doilea. Dar coaliția de guvernare atârnă de un fir de păr. După ce premierul Bolojan a amenințat cu demisia, liberalii au făcut scut în jurul lui. Spun că vor ieși de la guvernare dacă nu sunt lăsați să facă reforme. Mărul discordiei ține de numărul de posturi care trebuie desființate în primării și consilii județene. Ilie Bolojan vrea să taie cel puțin 40% din posturi, nu 25%, așa cum convenise cu PSD.

În încercarea de a liniști apele, liderii partidelor din coaliția de guvernare au fost invitați, marți, de la 12:00, la discuții la Cotroceni de către președintele Nicușor Dan. Printre temele abordate va fi și reforma din administrația publică, care a iscat tensiuni.

Luni, atât PNL, cât și PSD au transmis mesaje în care au sugerat ar putea ieși din coaliție. Inclusiv premierul a transmis duminică seară, spun surse Observator, în ședința coaliției de guvernare, că ar fi gata să demisioneze, să se retragă din funcție și să își pună mandatul pe masă dacă PSD va bloca reforma administrației locale.

Angajarea răspunderii pe cele cinci proiecte de lege a durat luni seară doar 45 de minute în plenul reunit al Parlamentului. Liderii AUR au anunțat deja că vor depune patru moțiuni de cenzură. Singurul proiect pentru care nu se va depune moțiune este cel care introduce reguli noi pentru pensionarea magistraților. Acest proiect a fost adoptat în formă asumată de Guvern, dar el poate fi contestat la Curtea Constituțională.

Care sunt reformele asumate de guvernul Bolojan în Pachetul II

Una dintre cele mai așteptate reforme a fost cea a pensiilor speciale. A fost stabilită o perioadă de tranziție de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, iar cuantumul pensiei a fost plafonat la 70% din venitul net pe ultima lună, în loc de 100%.

Un alt domeniu este sănătatea. Reforma urmărește reorientarea pacienților din zona de spitalizare către medicina de familie. Ilie Bolojan susține că aceste măsuri vor aduce trei miliarde de lei la bugetul țării, sumă care va fi redirecționată tot către serviciile medicale. Social-democrații au cerut și scutirea mamelor și veteranilor de la plata CASS, dar și taxarea refugiaților ucraineni. Aceste două amendamente însă nu au fost aprobate.

Măsurile asumate de Guvern vor afecta și companiile publice. Nu vor mai fi plătite numărul de ședințe ținute, au fost plafonate diurnele, sporurile, mașinile de serviciu și alte beneficii. Consiliile de administrație vor fi mai mici cu aproximativ o treime, a anunțat Bolojan.

În plus, vor fi tăiate privilegiile de la trei dintre cele mai importante autorități de reglementare din țară: ANCOM, ANRE și ASF. Se va reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% cel al posturilor de suport. "Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și indemnizația conducerii", a declarat premierul.

A cincea reformă fiscală își propune să scoată la lumină firmele fantomă. De asemenea, vor fi presiuni asupra patronilor de firme inactive. Numărul lor sare de 460.000. "Firmele care nu au cont bancar sau care nu-și depun în cinci luni situațiile financiare vor fi declarate inactive. Firmele nou înființate vor fi obligate să își deschidă cont de plăți în maxim 60 de zile. Toți comercianții vor fi obligați să accepte și plata cu cardul", a declarat Ilie Bolojan.

S-a decis și triplarea taxei pe lux pentru casele mai scumpe de jumătate de milion de euro și pentru mașinile care costă peste 75 de mii de euro, la propunerea PSD. Pachetul doi prevede și o taxă nouă: 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰