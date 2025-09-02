Antena Meniu Search
Bolojan, despre demisie: "Am avut o înţelegere. Dacă nu o respectăm, e greu să-ţi exerciţi această poziţie"

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis partenerilor din coaliţie că, dacă nu sunt respectate înţelegerile asupra cărora s-a discutat şi stabilit la momentul formării Guvernului, "înseamnă că e greu să-ţi exerciţi poziţia de prim-ministru, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţară", potrivit News.ro.

02.09.2025
Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, dacă a transmis partenerilor de coaliţie faptul că va demisiona în situaţia în care partidele nu vor ajunge la un acord privind reducerile de cheltuieli din administraţia locală.

"Le-am transmis că am avut o înţelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poţi să o exerciţi, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că, dacă aceste lucruri sunt menţinute, stabilitatea politică este un lucru important şi trebuie ţinut cont de ele. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înţelegerile şi să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ţi exerciţi această poziţie, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţară", a răspuns Ilie Bolojan.

Declaraţiile premierului vin după ce partidele care formează alianţa de guvernare nu au ajuns la un acord privind reducerile de personal din administrația publică.

