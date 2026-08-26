Bolojan, reacţie pe Legea Salarizării: "PSD a compromis şansele României de a încasa 770 de milioane de euro"

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că PNL a făcut tot posibilul pentru a se ajunge la un acord pe legea salarizării, dar s-a lovit de "ipocrizia şi fuga de răspundere a PSD". El susţine că fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole a lăsat un proiect "cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei", apoi Sorin Grindeanu a semnat un acord pentru 8 miliarde de lei, iar PSD a plusat apoi până la 12 miliarde, pentru ca în final să nu accepte. "În locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective şi predictibilitate, PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoinţa şefilor”, adaugă Bolojan. El afirmcă că "efectele acestei iresponsabilităţi a PSD vor fi plătite de România, iar acest partid nu poate fugi la infinit de răspundere".

"PSD a compromis, în mod iresponsabil şi populist, şansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate şi predictibilitate în sistemul bugetar şi, în acelaşi timp, de a demonstra că România îşi poate respecta angajamentele. Partidul Naţional Liberal a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluţiile pentru a ajunge la un acord privind susţinerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia şi fuga de răspundere a PSD", a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

PSD, PNL, USR şi UDMR nu au ajuns la un consens politic şi social asupra legii salarizării

El a subliniat că trei miniştri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum. "Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor organizate de Administraţia Prezidenţială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o. De ce? Din populism, laşitate, dar şi din dorinţa de a păstra un sistem de privilegii pentru unii bugetari şi lideri sindicali. În locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective şi predictibilitate, PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoinţa şefilor. Pentru a-şi justifica faptele, PSD minte cu neruşinare, aruncând vina pe cei care au făcut tot posibilul pentru a găsi un consens ca legea să treacă. Partidul care a amânat luarea unei decizii şi s-a opus sistematic, pentru că, de fapt, nu a intenţionat niciodată să voteze legea, a fost PSD", a subliniat premierul interimar.

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El a răspuns şi acuzaţiilor că proiectul ar fi fost conceput netransparent. "Nu au existat consultări? Fals! Au fost nenumărate runde de consultări, atât politice, cât şi cu sindicatele, derulate la ministere şi în grupul de lucru de la Cotroceni. Am încercat să recuperăm, contracronometru, întârzierea provocată de PSD. Proiectele au fost secrete? Da, proiectul la care a lucrat domnul Manole şi care a fost lăsat în sertar la plecarea sa. Celelalte, nu. Trei proiecte au fost transmise în consultare la echipa tehnică a Comisiei Europene. Proiectele şi răspunsurile au fost comunicate reprezentanţilor partidelor. Ultimul proiect a fost considerat conform cu îndeplinirea jalonului, primele nu", a explicat Bolojan.

Premierul interimar a adăugat că s-a luat în calcul şi depunerea de către PNL a unui proiect. "Am analizat depunerea unui proiect de către PNL, însă, în lipsa unui acord politic, exista riscul ca acesta să fie modificat prin creşterea anvelopei salariale dincolo de ceea ce putea suporta bugetul României. Un asemenea risc nu putea fi asumat. Efectele acestei iresponsabilităţi a PSD vor fi plătite de România, iar acest partid nu poate fugi la infinit de răspundere", a conchis Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide, PSD, PNL, USR şi UDMR nu au ajuns la un consens politic şi social asupra legii salarizării, el remarcând că partidele şi-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-şi împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Şeful statului a mai anunţat că partidele şi-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârşitul acestui an şi respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană.