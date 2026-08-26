Adolescentă de 13 ani, căutată de poliţişti în Bragadiru. Alesia a plecat de acasă şi nu a mai dat niciun semn
Este alertă în Ilfov, după dispariţia unei fete de 13 ani. Alesia-Elena Bubulincă a plecat miercuri seară de acasă, din Bragadiru, iar poliţiştii au făcut publice semnalmentele ei şi cer ajutorul oamenilor pentru a o găsi. A fost emis şi un RO-Alert.
Alesia-Elena Bubulincă, în vârstă de 13 ani, a plecat voluntar de la locuinţa sa din Bragadiru, judeţul Ilfov, miercuri, 26 august, în jurul orei 19.00.
Poliţiştii au dat alerta şi au făcut publice fotografia şi semnalmentele adolescentei, în speranţa că cineva o va recunoaşte şi va putea oferi informaţii despre locul în care se află.
Cum era îmbrăcată Alesia în momentul dispariţiei
Fata are aproximativ 1,50 metri înălţime, constituţie robustă, păr brunet şi ochi negri.
În momentul în care a plecat de acasă, Alesia purta pantaloni scurţi gri, tricou gri şi adidaşi negri.
Persoanele care au văzut-o sau care au informaţii ce ar putea ajuta la găsirea ei sunt rugate să anunţe imediat Poliţia, prin numărul unic de urgenţă 112, sau să se adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie.
Căutările pentru găsirea adolescentei sunt în desfăşurare.
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