Cursă extrem de strânsă pentru primăria Capitalei, cu răsturnări de clasament şi retrageri de ultim moment. Potrivit ultimului sondaj AtlasIntel, avem doi candidaţi cu procente aproape identice. Daniel Bălută de la PSD are un avans minim faţă de Anca Alexandrescu, independentă susţinută de AUR. Pe 3 a trecut Ciprian Ciucu. El a primit azi susţinerea lui Vlad Gheorghe, fost europarlamentar USR, care a renunţat la participarea la scrutin în favoarea liberalului.

Cu trei zile înainte să se încheie campania electorală, Vlad Gheorghe, candidat independent, a anunţat că se retrage din cursă.

"Vedem cu toţii ceea ce deja devine cunoscut că candidat extremist cu legături şi istorie în PSD are şanse relae să ajungă primarul Capitalei. În acest moment, lucrul responsabil făcut este să îl susţin pe Ciprian Ciucu", spune Vlad Gheorghe, candidat retras din cursa electorală.

Nu doar fostul europarlamentar a anunţat susţinerea pentru candidatul liberal, ci şi REPER şi partidul fostului consilier prezidenţial, Ludovic Orban.

"Şi vreau să fac încă o dată un apel către domnul Drulă candidat tot de dreapta, dar aflat pe locul 4, să înţeleagă că lucrul responsabil făcut este să vină alături de noi în această alianţă", spune Vlad Gheorghe, candidat retras din cursa electorală.

USR nu ia însă în calcul acest lucru şi cheamă ceilalţi candidaţi la dezbateri.

Reporter: Există o variantă ca Cătălin Drulă să se retragă?

Ştefan Pălărie: Această variantă nu există, dimpotrivă, noi îi invităm pe domnul Ciucu, domnul Băluță, cei care din ce înţelegem noi împing tot felul de narative şi sunt şi amuzante şi înduioşătoare.

"Nu mă aştept la o retragere din partea lui Cătalin Drulă, dânsul este destul de jos în sondaje, nu a reușit să convingă. Lupta se da între mine și Anca Alexandrescu și va câștigă acela care va reuși să mobilizeze cât mai mulți oameni", spune Ciprian Ciucu.

"Pe noi ne interesează, ca Daniel Băluță și în ultimele zile, să meargă pe același drum, așa cum a început, în care să discute despre administrație, nu despre politică", spune Sorin Grindeanu.

Cel mai recent sondaj AtlasIntel arată doi candidaţi aproape la egalitate - Daniel Băluţă, de la PSD şi Anca Alexandrescu, susţinută de AUR. Cei doi se bat pentru primul loc şi între ei este o diferenţă infimă: 23,3 la 23,2 la sută. Pe 3 este Ciprian Ciucu, cu 21,7 procente. Candidatul PNL deschidea clasamentul la intenţia de vot în urmă cu două săptămâni. Abia pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de reprezentanta SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%. Sondajul AtlansIntel are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale şi a fost realizat în perioada 27-30 noiembrie.

Nici Ana Ciceală, care a urcat în sondajele de opinie, nu are de gând să cedeze în favoarea altor candidaţi.

"Proiectul meu politic este fundamental diferit de vechea clasă politică. Prin urmare, eu nu am cum să validez prin retragere vechea clasă politică", spune Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei.

Campania electorală se încheie sâmbătă dimineaţă la ora 7, iar duminică, pe 7 decembrie, bucureştenii au de ales următorul primar general dintr-o listă de 16 candidaţi care au rămas în competiţia electorală.

