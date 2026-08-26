Camera Deputaţilor a corectat articolul incompatibilităţilor care risca să lase mii de aleşi fără mandate

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, cu 187 de voturi pentru, 36 contra, 59 abţineri, şi unul nu a votat, corectarea articolului privind incompatibilităţile, din legea adoptată recent de Parlament, care risca să lase mii de consilieri locali şi judeţeni fără mandate. Amendamentul a fost depus de PSD. Modificarea trebuie să treacă şi de votul Senatului, for decizional.

Potrivit amendamentului PSD adoptat de plen, "situaţiile intervenite în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi data intrării în vigoare a prezentei legi, care, potrivit dispoziţiilor art.550 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 165/2026, ar fi fost de natură să genereze o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, după caz, nu constituie incompatibilităţi sau conflict de interese, după caz, şi nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora".

Schimb de replici în Parlament

"Aşa arată ipocrizia, aşa arată felul în care PSD îşi bate pur şi simplu joc şi de Constituţie, şi de reguli. Astăzi, mii de consilieri locali se află în situaţie de incompatibilitate conform unei legi care a fost promulgată şi adoptată şi publicată în Monitor Oficial pe 9 august. După toată bătălia pe care aţi avut-o împotriva unui singur om, după toată această bătălie, astăzi veniţi cu o lege care să amnistieze mii de oameni care se află în incompatibilitate. Cum spuneaţi atunci? Dom'le, dacă a încălcat legea să plece. Astăzi, veniţi şi faceţi pentru ai voştri, pentru ai voştri sunteţi mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident. Asta înseamnă folosirea puterii parlamentare în lupta politică, împotriva adversarilor şi pentru gaşca voastră. Să vă fie ruşine!", a declarat deputatul USR Radu Mihaiu, în plen.

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Deputatul Victor Ponta a explicat că e vorba despre un vot prin care inclusiv colegii lui de la Uniţi pentru România, deşi nu au consilieri judeţeni sau locali, au încercat să îndrepte o greşeală pe care Parlamentul a făcut-o în urmă cu trei săptămâni.

"Dar de ce am făcut? Pentru că, şi sunt unul dintre cei mai vechi deputaţi, este prima dată când nu ai un guvern care să elaboreze legi şi care să răspundă pentru ceea ce elaborează. Proiectul de lege a venit de la guvern. Este vina noastră că l-am votat, presupunând că cei de la guvern ştiu ce scria acolo. Dar atâta timp cât nu o să avem un guvern responsabil, în care cineva, prim-ministru, ministru, secretar de stat, secretar general, să răspundă pentru asemenea aberaţii, o să ne facem toţi de râs, o să votăm ceva după care tot noi reparăm după trei săptămâni şi punem în situaţia ca oameni competenţi, consilieri judeţeni, consilieri locali, să aştepte ca noi să reparăm tot ceea ce noi am stricat", a spus Ponta.

El a explicat că este vorba despre consilieri judeţeni, aleşi locali care au intrat în incompatibilitate azi, din cauza unei legi proaste făcute de un guvern care nu are competenţa necesară.

Ce spun social-democraţii

Deputatul PSD Ştefan Ovidiu Popa a explicat, după vot, că PSD a reparat astăzi o eroare legislativă care risca să lase mii de consilieri locali şi judeţeni fără mandate.

"Camera Deputaţilor a adoptat proiectul PSD care elimină problema apărută după modificarea Codului administrativ şi pune capăt unei situaţii absurde: oameni aleşi prin vot riscau să-şi piardă mandatul pentru simplul fapt că sunt angajaţi în instituţii sau autorităţi publice. Am corectat legea şi am eliminat orice dubiu. Situaţiile apărute de la intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2026 şi până la intrarea în vigoare a noilor prevederi nu constituie incompatibilităţi sau conflicte de interese şi nu atrag răspundere juridică", explică social-democratul.

"România nu poate fi lăsată în haos legislativ, cu administraţii locale puse în pericol şi mandate câştigate prin vot ameninţate de o eroare a legii. Când apar astfel de situaţii, ele trebuie corectate imediat, nu lăsate să producă efecte în lanţ. PSD a intervenit şi a pus lucrurile în ordine", mai spune Popa. Proiectul adoptat de Camera Deputaţilor merge acum la Senat, for decizional, pentru dezbatere şi vot.