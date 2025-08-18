Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, susține că o vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite și o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026.

Când ar putea avea loc vizita lui Nicuşor Dan în SUA. Anunţul ministrului de Externe - Facebook

Ministrul se va afla, pe 20 septembrie, la Chicago, agenda sa având trei obiective principale, între care pregătirea vizitei și întâlnirea dintre cei doi șefi de stat.

"O să o anunțăm la momentul respectiv la nivel de calendar, însă pot să o clarific la nivel de agendă. Sunt trei obiective principale: participarea noastră la Adunarea Generală a Națiunilor Unite - aceasta este agenda principală în New York, întâlnirea cu comunitățile de români atât în New York, cât și în Chicago și pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între președintele Nicușor Dan și președintele Donald Trump. Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026", a afirmat Oana Țoiu, duminică, la TVR Info.

Oana Ţoiu, despre Visa Waiver

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi "suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni".

"În această perioadă, extrem de important pentru noi este şi programul Visa Waiver. Avem acolo de reconstruit câteva punţi, suntem, însă într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni, aş spune", a declarat ministrul, duminică, la TVR Info. Şefa diplomaţiei române a evitat să spună când ar putea românii să scape de vizele pentru America, arătând că doreşte să anunţe progresul atunci când el va fi finalizat.

"România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul de Visa Waiver şi nu vorbim doar de interesul României în asta. Programul Visa Waiver generează şi o creştere a turismului, ceea ce înseamnă şi un interes pentru Statele Unite ale Americii. (...)

Instituţional ce facem acum este că lucrăm în special la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, al Ministerului Afacerilor Externe şi al Ambasadei şi sigur că este foarte important acest lucru şi pe agenda preşedintelui.

Însă au fost făcute de-a lungul timpului în aceşti ani de zile multe declaraţii optimiste faţă de programul Visa Waiver. Aş vrea să anunţăm public progresul în momentul în care el este finalizat. Se lucrează pe toate palierele, dar din nou, daţi-mi voie să anunţăm progresul odată ce el este finalizat, pentru că România a auzit de multe ori la televizor că intrăm în Visa Waiver de la oficiali", a spus Oana Ţoiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰