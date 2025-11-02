Cătălin Drulă şi-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei. Nicuşor Dan a participat la eveniment

Deputatul USR Cătălin Drulă a intrat oficial duminică în cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei. Fostul ministru al Transporturilor spune că are sprijinul președintelui Nicușor Dan și își propune să continue proiectele acestuia la București. Potrivit ultimelor sondaje, Drulă se află pe locul trei, în spatele social-democratului Daniel Băluță și liberalului Ciprian Ciucu.

UPDATE: Preşedintele Nicuşor Dan participă la evenimentu de lansarea a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei

"Anul trecut pe vremea asta tocmai trecusem de domnul Greblă cu mult efort şi insistenţe. Am vrut să facem referendum pentru București. Oamenii au votat într-un fel, au avut 3 întrebări, una despre droguri. Mulțumesc lui Cătălin Drulă ca a transpus această întrebare într-un proiect de lege pe care eu îl vreau aprobat. A fost întrebarea nr 2 cu privire la urbanism. Am avut un primar care cât de cât a rezolvat niște lucruri, dar pe 7% din oraș, pentru că în rest, ca să spunem pe șleau, mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București. De aia e important ca ce au spus bucureștenii să fie transpus în realitate și de la nivelul Primăriei Capitalei dezvoltarea urbană în esență să pună locuitorul pe primul loc", a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a profitat de ocazie să abordeze mai multe problemede care s-a lovit când era primar al Capitalei.

"Cum am putea să definim acești ani din istoria Bucureștiului? Lupta între corupție și anticorupție ar fi prea simplu și e cumva la nivel național și cred că definiția ar fi lunga luptă între infrastructură și panseluțe. Orașul ăsta are un uriaș deficit de infrastructură și, din păcate, am avut o tensiune politică în ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraș pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase, dar nu ne-a adus acolo unde acest oraș are nevoie pe infrastructură. (...) E absurd ca capitala cu o contribuție așa importantă la PIB să nu reușească din lipsă de bani să nu unească Radet cu ELCEN; să nu avem metroul integrat în rețeaua de transport public al Bucureștiului", a spus Nicuşor Dan.

Deputatul USR de Timiş, Cătălin Drulă, este lansat oficial, duminică, în cursa pentru Primăria Municipiului Bucureşti, în urma Conferinţei Municipale a filialei Bucureşti şi şedinţei Biroului Naţional al USR, transmite News.ro.

Evenimentul va avea loc de la ora 13:00, la Nord Events, în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR. De altfel, deputatul s-a lansat neoficial în cursa electorală cu ceva vreme înainte de stabilirea datei alegerilor parţiale, prin ieşiri publice, în Capitală, pentru discuţii cu cetăţenii oraşului.

Drulă: Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar

Primul semnal că doreşte să candideze la Primăria Municipiului Bucureşti l-a dat în vara acestui an. Cătălin Drulă s-a fotografiat, în luna iulie, la masă cu preşedintele Nicuşor Dan, având în faţă o hartă a Capitalei.

Preşedintele spunea, atunci, că a discutat cu Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din Bucureşti.

"Ştiţi că este pasionat de chestiunea asta. Avem şi nişte alegeri care probabil că tot în şedinţa coaliţiei de azi, poate ştiţi mai bine decât mine ce s-a decis, urma să se decidă cu privire la data la care urmează să fie alegerile din Bucureşti", spunea Nicuşor Dan, despre discuţia cu Drulă.

Preşedintele Nicuşor Dan declara despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul de Primar General al Capitalei, el arătând că cineva care are expertiză pe transporturi e bine venit în această competiţie.

În replică, primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, afirma că vrea să fie votat de bucureşteni pentru ceea ce este el şi pentru viziunea sa la Bucureşti.

"Nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui", a spus Ciprian Ciucu, cu referire la Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a afirmat, ulterior, în declaraţiile publice, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan pentru candidatura la Primăria Capitalei. El declara recent că relaţia sa cu Nicuşor Dan este una publică şi clară.

"Noi lucrăm la acest proiect al Bucureştiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate poziţiile pe care le-am avut. La Ministerul Transportului am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafaţă şi de metrou. Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar", spunea Drulă.

Cine sunt candidaţii care au intrat până acum în cursa electorală

Cătălin Drulă se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD, Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), potrivit unui sondaj Avangarde. Sondajul mai arată că Anca Alexandrescu se află pe locul 4, cu 16%.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiţă, din partea PUSL, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli şi actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri.

