Câți ani de închisoare riscă Georgescu, dacă va fi găsit vinovat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale

Călin Georgescu este acuzat de cele mai grave fapte din Codul Penal, printre care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Fostul Candidat la prezidențiale a fost săltat din trafic de poliţişti şi, după şase ore de audieri, a fost pus sub control judiciar. Tot ieri, procurorii i-au călcat pe liderii legionari din anturajul candidatului la prezidenţiale. În casele lor s-au găsit seifuri cu milioane de euro, arme de asalt şi genţi pline cu lingouri de aur.

Timp de șase ore a fost audiat fostul candidat la prezidenţiale. Călin Georgescu este anchetat sub control judiciar pentru şase capete de acuzare, unele dintre acestea fiind pedepsite cu până la 25 de ani de închisoare.

La ieşirea din Parchetul General, Călin Georgescu şi-a salutat susţinătorii, însă gestul său a devenit controversat în mediul online. Unii susţin că ar fi un salut nazist, pe care l-ar fi făcut şi Elon Musk, susţinătorul său, în urmă cu câteva luni.

Călin Georgescu a fost săltat în plină stradă după ce maşina în care se afla a fost oprită în trafic şi înconjurată de poliţişti şi jandarmi. Scenele au fost filmate de unul dintre apropiaţii săi. Candidatul la prezidenţiale s-a consultat cu avocatul său înainte de a semna mandatul de aducere.

Călin Georgescu l-a acuzat de lipsă de educaţie pe poliţitul însărcinat să îl conducă la Parchet

Polițiști l-au ridicat pe Călin Georgescu, în jurul orei 12:00, de la un cabinet de recuperare sportivă din Sectorul 1 al Capitalei. Fostul candidat la prezidențiale tocmai ce ieșea de la o ședință de kinetoterapie.

Înainte să ajungă la audieri, a cerut să meargă la toaletă. S-a întors la clinica de unde tocmai ieşise escortat de poiţie. Operat recent la genunchi, în Germania, Georgescu s-a sprijinit de pereţi până i s-a deschis uşa.

A fost dus la Parchetul general, cu maşina poliţiei, cu girofar. În mai puţin de jumătate de oră după ce Călin Georgescu a ajuns la Parchetul General, curtea instituției s-a umplut de susținători. Georgescu a coborât zâmbitor, s a sprijinit în cârje şi a refuzat să facă comentarii.

Călin Georgescu este acuzat de mai multe infracţiuni, potrivit surselor Observator

Instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Constituirea unei organizaţii fasciste

Aderarea la o organizaţie cu caracter antisemit

Promovarea personalităţilor vinovate de genocid

Printre cele mai grave: Instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, inițierea și sprijinirea unei organizații cu caracter fascist şi promovarea personalităţilor vinovate de genocid sau crime de război.

"Acuzaţiile care i se aduc, rar au fost întâlnite în practica noastră judiciară. Acţiuni de natură să submineze ordinea costituţională. Pedepsele sunt printre cele mai mari prevăzute de partea generală a Codului, pot merge până la 20 - 25 de ani, ca la omor, omor calificat", a spus Tudorel Toader.

Una dintre probe este interceptarea unei conversaţii pe care Călin Georgescu a purtat-o, la sfârşitul anului trecut, cu Marian Motocu, liderul grupării neolegionare Mişcarea 41 pentru România. Motocu este judecat acum pentru propagandă legionară şi incitare la ură. În aceeaşi conversaţie, îi spune lui Motocu că va primi instrucţiuni din partea lui de la George Mocanu, un parlamentar pro-rus din Republica Moldova.

Candidatul la prezidenţiale este anchetat şi pentru finanţarea campaniei electorale

Potrivit datelor din dosar, în aprilie 2022, Călin Georgescu i-a cerut mercenarului Horaţiu Potra să apeleze la omul de afaceri Frank Timiş pentru finanţarea campaniei. "Am nevoie de sprijin, apoi sprijin si eu!", ar fi spus Georgescu, care ar fi promis că "va deschide toate minele din România, și în special cele de aur.

De altfel, mandatul de aducere pe numele lui Călin Georgescu a fost emis la câteva ore dupa ce anchetatorii au descins in forţă la oamenii din anturajul lui. 27 de persoane şi 4 firme au fost călcate de mascaţi ieri în zorii zilei, într-un dosar separat. Acuzaţiile sunt aceleaşi: finanţare ilegală a campaniei electorale, acţiuni împotriva ordinii constituţionale dar si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.

Principalul vizat este Horaţiu Potra, pe care anchetatorii nu l-au găsit în ţară. În casele sale din Sibiu şi Mureş în schimb, echipele de percheziţii au găsit o avere si un arsenal. Zece milioane de euro au fost recuperate dintr-un seif ascuns în podea, dar şi din genţi pline cu lingouri de aur.

Bilanţul provizoriu în urma percheziţiilor arată că au fost găsite 3 milioane de dolari, 27 de kilograme de aur, zeci de grenade, pistoale şi sute de muniţii.

Instigarea la violenţă este o alt acuzaţie adusă lui Horațiu Potra

Anchetatorii au mai descoperit că Potra a fost în vizită la Moscova, în septembrie anul trecut. Alt personaj vizat de percheziţii a fost Marin Burcea, garda de corp a lui Călin Georgescu. Fost luptător în legiunea străină şi poreclit "Lunetistul", bărbatul a fost dus la rândul său la audieri.

Explicaţii a trebuit să dea şi partenera de afaceri a lui Burcea, Dorina Mihai, ridicată de anchetatori din Timişoara. Femeia, o admiratoare declarată a lui Vladimir Putin, apare în numeroase fotografii alături de luptătorii ceceni folosiţi de preşedintele rus în invazia din Ucraina.

Şi Eugen Sechila, unul dintre cei mai importanți colaboratori ai lui Călin Georgescu, a fost adus aseară la Parchetul General. Fostul luptător în Legiunea Străină a fost ridicat de polițiști de pe Aeroportul Otopeni și dus cu mandat la Parchet.

Parchetul General a anunţat aseară că fostul candidat la prezidenţiale a fost susţinut în activitatea infracţională şi de un magistrat, care este cecetat în acest caz.

Acţiunile procurorilor au fost anunţate din timp de deputatul AUR, Gigi Becali. "Am aflat, pe surse, cum spuneţi voi, că vor fi nişte dosare, cu nişte probe, filmări şi înregistrări audio... Cu legionarisme şi antisemitism. Şi instigare la ură", a declarat Gigi Becali.

Liderii partidelor extremiste au mers la Parchet să-l susțină pe Călin Georgescu

"Este un abuz al statului totalitar. Urma să am o întâlnire cu domnul Călin Georgescu la ora 14:00 şi echipa noastră împreună cu echipa dumnealui pentru completarea dosarului de candidatură", a declarat George Simion.

La Parchet a venit şi soţia candiatului. "E firesc să fiu alături de soţul meu. Este nevinovat! Exact când voia să-şi depună candidatura se întâmplă asta", a spus Cristela Georgescu.

Anchetă care-l vizează pe candidatul la prezidențiale a stârnit o furtună în societate, dar și în lumea politică. "În actualul context electoral din România, autorităţile judiciare au datoria de a prezenta publicului dovezi extrem de solide în această anchetă", a transmis premierul Marcel Ciolacu.

"Am văzut care sunt acuzaţiile, sunt din cele mai grave, aceste acuzaţii. Un singur lucru putem face noi, oamenii politici, să nu intervenim", a declarat Kelemen Hunor, lider UDMR. "Având în vedere că CCR a decis să o scoată din cursă pe Diana Șoșoacă, dacă acest lucru nu se va întâmpla cu Georgescu, înseamnă că nu sunt consecvenți. Pe de altă parte, şi-au săpat singur groapa. Dacă îl vor invalida, vor da foc la un butoi cu pulbere", a declarat Elena Lasconi, președinta USR.

Călin Georgescu este liber, dar are mai multe restricţii sub control judiciar. Are trei interdicţii importante, interdicţia de a părăsi ţara, interdicţia de a deţine arme şi interdicţia de a mai face conturi pe reţelele sociale. Nu este interzis să le folosească pe cele actuale.

Pe lângă toate acestea, Călin Georgescu trebuie să se prezinte la poliţie ori de câte ori este solicitat.

