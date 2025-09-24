Judecătorii Curţii Constituţionale au decis amânarea unei decizii privind controversata reformă a pensiilor magistraţior. Miza este uriaşă: Premierul Ilie Bolojan a spus că Executivul își pierde legitimitatea şi ameninţă cu demisia dacă pensiile speciale nu vor putea fi tăiate.

Curtea Constituțională a decis astăzi să amâne pentru data de 8 octombrie o decizie finală în ceea ce privește reforma pensiilor speciale pentru magistrați. Vorbim, practic, despre o temporizare a crizei politice atâta timp cât premierul Ilie Bolojan a avertizat recent că ar fi dispus să se retragă din funcție, să facă un pas în spate și să demisioneze în cazul în care Curtea Constituțională ar respinge acest proiect de lege și ar decide că este neconstituțional.

Reamintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului în ceea ce privește reforma pensiilor speciale pentru magistrați, iar dacă acest proiect ar fi respins de Curtea Constituțională, premierul Ilie Bolojan a explicat că în viziunea sa guvernul pe care îl conduce nu ar mai avea legitimitatea politică necesară pentru a continua reformele din programul de guvernare și atunci ar fi dispus să se retragă și să lase locul unui alt guvern. Decizia finală o vom afla pe data de 8 octombrie.

Doar reforma instituțiilor autoreglementate a primit undă verde de la CCR

Articolul continuă după reclamă

Astăzi, pe masa Curții Constituționale, nu a fost doar proiectul legat de pensiile magistraților, ci toate proiectele din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, proiectele pe care guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului. A trecut de Curtea Constituțională doar reforma instituțiilor autoreglementate, mai exact Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANCOM și ANRE. Acest proiect de lege a fost declarat Constituțional de judecătorii Curții.

În schimb, au fost amânate pentru 8 octombrie toate celelalte proiecte. Mai exact pensiile magistraților, reforma în sănătate, reforma companiilor de stat și, de asemenea, măsurile fiscale care vor afecta firmele și companiile multinaţionale din România. În Parlament, Sorin Grindeanu spunea că s-a discutat aseară în coaliția de guvernare inclusiv despre reforma administrației locale, în condițiile în care știm foarte bine că există în continuare disensiuni între premierul Ilie Bolojan și liderii Partidului Social-Democrat pe acest subiect. Social-democraţii au venit cu o altă variantă, și-ar dori o tăiere de 5% în ceea ce privește cheltuielile de personal, deci salariile funcționarilor din primării și din consiliie județene, alături de o tăiere de 5% la capitolul bunuri și servici.

În acest caz, social-democratii consideră că din calculele lor s-ar face o economie de 2,5 miliarde de lei și ar fi alternativa propusă de Partidul Social-Democrat pentru a evita concedierile din administrația locală atâta timp cât premierul insistă în continuare pentru a concedia cel puțin 13.000 de angajați din primării și din consiliile județene.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰