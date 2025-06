Ce averi au miniștrii din Guvernul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan are două terenuri, un apartament în Oradea şi o casă în Bihor. Şeful Guvernului are 190.000 lei în conturi şi a împrumutat PNL cu peste 370.000 lei. Anul trecut, Ilie Bolojan a câştigat peste 200.000 de lei la şefia CJ Bihor şi a primit donaţii de peste 350.000 de lei.

Marian Neacşu deţine un teren şi o casă de vacanţă în Delta Dunării plus un apartament în Ialomiţa. Liderul PSD încasează peste 4.000 euro pe lună ca membru în Comitetul EximBank, un post care i-a adus aproape 50.000 de euro într-un singur an. În plus, din salariul de la Guvern a încasat peste 190.000 lei. Vicepremierul deţine acţiuni în trei societăţi comerciale. Are în conturi peste 480.000 lei şi ar trebui să recupereze din împrumuturi peste 700.000 lei.

Cătălin Predoiu poartă ceasuri de 20.000 de euro şi deţine obiecte de artă de 25.000 de euro. Anul trecut, ministrul de Interne a împrumutat PNL cu aproape 200.000 lei. Iar în ultima declaraţie de avere, a raportat venituri de aproape 180.000 de lei din salariul de la Guvern plus 55.000 de lei ca membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

Vezi și

Un alt vicepremier, Ionuţ Moşteanu, deţine patru apartamente: două în Capitală şi două în Piteşti. Are în conturi 83.000 lei, peste 27.000 euro şi 41.000 dolari. Ministrul Apărării a acordat împrumuturi în valoare de peste 450.000 lei, dintre care 150.000 pentru Uniunea Salvaţi România.

Vicepremierul Tanczos Barna are în conturi aproape 1 milion de lei. Deţine o vilă şi 6 terenuri în judeţul Harghita. Liderul UDMR a împrumutat firma familiei cu 1,6 milioane lei, iar anul trecut a încasat aproape 150.000 de lei din salariul de senator.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Opriţi notificările telefonului la terminarea programului de lucru? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰