Se anunţă o luptă tot mai strânsă pentru scaunul de la Primăria Capitalei, după ce Nicușor Dan și Ilie Bolojan par să-și dispute, de la distanță, sprijinul dreptei. Preşedintele s-a afişat lângă Cătălin Drulă, în timp ce prim-ministrul, lângă Ciprian Ciucu. Divizarea forțelor ar putea avantaja PSD și pe actualul edil al sectorului 4, Daniel Băluță. Calculele, însă, se fac după ce AUR şi-a anunţat susţinerea pentru Anca Alexandrescu.

Liberalii au validat, oficial, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Edilul sectorului 6 a primit un vot în unanimitate în şedinţa conducerii PNL. Surse politice spun că Ciprian Ciucu va avea un buget de campanie în valoare de 600 mii euro.

"Până acum am avut ocazia să fiu primar în vestul oraşului, îmi doresc să pot să mă ocup de Bucureşti ca principal proiect al vieţii mele de acum înainte. Sunt convins că având această şansă voi câştiga. Merg la victorie", a spus Ciprian Ciucu, candidatul PNL la primăria Capitalei.

Candidatul are parte şi de susţinere, cea a premierului Ilie Bolojan.

"Are două avantaje importante: are o experienţă pe care a dovedit-o la primăria Sectorului 6. Deci are rezultate. Şi are onestitatea pe care a probat-o în toţi aceşti ani în funcţiile publice, dovedind că se pot obţine rezultate foarte bune în mod corect şi cinstit", a spus Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

În paralel, tabăra "suveranistă", Alianta pentru Unirea Românilor şi-a anuntat susţinerea pentru Anca Alexandrescu. Înainte, a lucrat pentru Adrian Năstase, Victor Ponta, Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă.

"Nu cred că este o problemă că nu este o candidatură contra PSD. Este o candidatură contra puterii. Voi fi trup şi suflet pentru cei care mă vor alege, voi scoate bani din piatră seacă şi 100% vom pune Bucureştiul pe primul loc, aşa cum merită", a spus Anca Alexandrescu, candidatul AUR.

"Am făcut sondaje de opinie si singura din formatiunile de Opoziţie care are şanse reale să câştige primul loc este doamna Anca Alexandrescu", a spus George Simion, preşedintele AUR.

Călin Georgescu, însă, şi-a îndemnat susţinătorii să boicoteze alegerile din Capitală.

"Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime. Nici la Bucureşti, nici oriunde altundeva. Consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui", a spus Călin Georgescu.

De cealaltă parte, candidatul USR, Cătălin Drulă, se laudă cu susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan în cursa pentru Capitală.

"Eu aşa cred, nu o să intru în cabină cu domnul preşedinte, e alegerea dumnealui până la urmă. Ştiu că crede în proiectul nostru", a spus Catalin Drulă, candidatul USR.

"Unii înţeleg să facă politică fiindcă sunt candidaţi slabi şi cred că aşa, sprijinindu-se pe Nicuşor Dan au vreo şansă. I-au copiat şi sloganul de campanie, au copiat absolut tot crezând că îi cresc şansele", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD.

În cursa pentru Primăria Capitalei a intrat şi Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal.

