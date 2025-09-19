Şefii Romgaz, cel mai mare producător şi furnizor de gaze din România, ameninţă Guvernul. Cei trei directori spun că îşi dau demisia dacă le vor fi tăiate lefurile odată cu aplicarea reformei companiilor de stat. Mai mult, conducerea susţine că societatea ar putea avea de suferit iar proiectele strategice din domeniul energetic ar putea fi puse în pericol. Anul trecut, şefii companiei au încasat peste 3,5 milioane de lei.

Conducerea executivă a Romgaz a transmis Guvernului că ar putea să refuze reducerea remunerațiilor şi să plece din funtea companiei. Avertismentul apare într-un document în care Romgaz vorbeşte despre riscurile pe care le-ar putea avea investitorii.

"Riscul imediat este ca actuala conducere executivă să nu accepte noile condiții de remunerare și, prin urmare, să fie demisă, nu ca urmare a neîndeplinirii unor criterii de performanță, ci din cauza constrângerilor legislative", spun reprezentanții companiei.

"Le ştiu nemulţumirile, uneori foarte bine fundamentate. Ştiu cât efort depun, ştiu că o decizie de-a lor, care poate să fie fundamentată, aduce mult plus economiei româneşti", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Articolul continuă după reclamă

Guvernul însă şi-a asumat deja răspunderea pentru modificarea legii guvernanței corporative, care introduce o serie de plafoane maximale pentru conducerile din companiile de stat. Romgaz spune că salariile preconizate sunt necompetitive şi că remunerația conducerii ar deveni comparabilă cu cea a unor poziții inferioare din companiile concurente. După plecarea directorilor, următorul pas ar putea fi retrogradarea companiei şi apoi pierderea finanţărilor, insinuează actualul management.

Ministrul Energiei: E nevoie de remuneraţii corecte, dar şi de solidaritate

"E o perioadă grea pentru România. Cred că e nevoie ca acei oameni să fie foarte bine remuneraţi, dar într-o formă în care să ţinem cont de solidaritatea pe care trebuie s-o arătăm cu toţii", a mai declarat ministrul Energiei.

"Ar fi bine ca regia să ia iasă cu dovezi legate de performanţă şi de faptul că sunt în linie cu media europeană. Poate Romgaz e o companie mai performantă care îşi merită salariile", a spus Corina Murafa, expertă în energie.

Într-un răspuns oferit Observator, Romgaz spune că avertismentul nu trebuie interpretat ca fiind o certitudine. Nu toate riscurile descrise se vor produce efectiv, iar impactul lor poate varia în funcție de circumstanțe.

Din managementul Romgaz fac parte Răzvan Popescu - director general, Aristotel Marius Jude - director general adjunct şi Gabriela Trânbiţaş - director economic. Iar în Consiliul de Administraţie sunt şase membri.

Directorul general şi adjunctul au câştigat 50.000 de lei pe lună, plus bonusuri consistente

"Șefii Romgaz au avut venituri record anul trecut. Directorul general și adjunctul său au primit nu mai puţin de 1,3 milioane de lei. Din această sumă, 600 de mii de lei reprezintă salariile, fiecare dintre ei a primit lunar 50 de mii de lei. Pe lângă leafa lunară, au avut şi bonusuri de performanţă - 756 de mii de lei. Şi directoare economică a încasat peste 800 de mii de lei", a transmis Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Potrivit surselor Observator, o variantă luată în calcul de ambele părţi ar fi ca noile reguli să intre în vigoare din 2026, iar şefii Romgaz să rămână cu lefurile mari până la final de an.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰