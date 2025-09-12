Austeritate, dar nu pentru toţi! Când aurul ajunge la preţ-record, parlamentarii investesc bani publici în cărţi de vizită strălucitoare. Camera Deputaţilor decontează cărţi de vizită cu foiţe aurite pentru şefii Comisiilor şi conducerea Camerei. În primele şase luni, Parlamentul a cheltuit peste două milioane de lei pentru protocol.

Austeritate, dar nu pentru toţi. Când aurul ajunge la preţ-record, parlamentarii investesc bani publici în cărţi de vizită strălucitoare. Camera Deputaţilor decontează cărţi de vizită cu foiţe aurite pentru şefii Comisiilor şi conducerea Camerei. În primele şase luni, Parlamentul a cheltuit peste două milioane de lei pentru protocol.

Cărţile de vizită de lux au fost descoperite de deputatul USR Radu Mihaiu.

Camera Depuţatilor decontează aceste cheltuieli pentru şefii de Comisii parlamentare si pentru membrii Biroului Permament.

Camera Deputatilor sustine că aceste carti de vizită nu sunt realizate cu "foiță de aur", ci cu folie aurie "gold foil" - un model folosit pe scară largă în industria de print.

Cărțile de vizită cu folie aurie costă aproximativ 3 lei bucata, iar Ioana Bran, secretar general al Camerei Deputaţilor, susţine că nu este cel mai mare preţ de pe piaţă.

Firma care furnizează cărţi de vizită de lux pentru şefii de la Camera Deputaţilor se numeşte Euroinfo Design.

Sistemul Informatic pentru Achiziții Publice arată că societatea a avut, în ultimii ani, zeci de contracte cu Camera Deputaţilor, Administratia Prezidentială si Banca Natională a României.

Pe lângă cărţi de vizită, a livrat Camerei Deputaţilor produse de îngrijire personală în valoare de 16.000 euro, butoni pentru cămaşi bărbăteşti de 14.000 euro plus pixuri si stilouri de lux in valoare de peste 10.000 euro.

Anul trecut, Camera Deputaţilor a cumpărat de la aceeasi firmă dulceţuri de 21.000 euro şi cărti tipărite de 22.000 euro.

Anul acesta, societatea a primit peste 26.000 euro pentru formulare tipizate si aproape 10.000 euro pentru cutii de carton. Anul trecut, formularele tipizate au costat peste 50.000 euro.

