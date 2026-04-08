Cinci direcții pentru energie mai ieftină și sigură în România. Anunțul făcut de Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cinci direcţii strategice privind piaţa energiei, el arătând că preţurile la energie sunt date în principal de capacităţile de producţie şi de regulile din piaţă, de reglementări şi e nevoie să fie îmbunătăţite aceste reglementări. Premierul a spus că o direcţie vizează desfinţarea avizelor tehnice de racordare speculative care blochează sau scumpesc accesul la reţele electrice.

"Unul din cele mai importante domenii pentru România este energie electrică. Iar preţurile la energie sunt date în principal de două aspect, pe de o parte, de capacităţile de producţie şi e nevoie să ne creştem capacităţile de producţie, pe de altă parte, de regulile din viaţă, de reglementari şi e nevoie să ne îmbunătăţim reglementările, în aşa fel încât cele două măsuri combinate, creşterea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea reglementelor să ne ducă la preţuri mai mici în energie în perioada următoare şi la îmbunătăţirea asiguranţei energetice a ţării noastre", a spus premierul.

El a mai arătat că, după mai multe runde de discuţii, după analiza problemelor, e nevoie de colaborarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei şi e nevoie de sprijin guvernamental, de sprijin parlamentar, pentru că e nevoie şi să modifice legi. "Urmărim cinci direcţii strategice", a mai afirmat premierul. Premierul a afirmat că direcţiile vizează deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea capacităţilor de reţea şi reducerea costurilor de acces la reţelele electrice.

"E o direcţie importantă care ţine de reglementare şi înseamnă să desfinţăm avizele tehnice de racordare speculative care blochează sau scumpesc accesul la reţele electrice", a spus premierul Bolojan. El a menţionat că a doua direcţie este îmbunătăţirea performanţei companiilor de stat din domeniul energiei. "Ele au un rol vital în producţia de energie din România, prin urmare orice fel de îmbunătăţire se va vedea în cantităţi, în preţuri, pentru asta înseamnă să revizuim indicatorii de performanţă în aşa fel încât să fie măsurabil, să fie relevant şi de asemenea să stabilim criterii fără echivoc pentru pierderea mandatului în cazul în care indicatorii nu se realizează", a spus şeful Executivului.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit premierului, a treia direcţie este reducerea distorsiunilor pe piaţa de energie. "Piaţa de energie influenţează cu câteva procente bune preţurile finale la consumatori. Prin urmare e nevoie să reducem volatilitatea pe această piaţă, să reducem cantităţile care se transacţionează pe pieţele zilnice, care sunt foarte volatile, să extindem cantităţile care se comercializează pe termen lung cu clienţii final, să stimulăm furnizorii să facă aceste lucruri, inclusiv reducându-le plăţile care le avem restante de achitat către ei", a explicat premierul.

Bolojan a mai spus că a patra direcţie este legată de creşterea capacităţilor de stocare. "Avem o pondere importantă a energiei care este fluctuantă pe bază de eolian şi pe bază de fotovoltaic, şi, dacă anii trecuţi am avut anii acestor două investiţii, ar trebui să avem anii stocării în următorii ani, pe care Ministerul Energiei le promovează, prin schemele de sprijin, prin derularea părintelor din PNRR, prin finanţări din Fondul de Modernizare, putem susţine dezvoltarea acestor capacităţi în anii următoare", a subliniat premierul.

Ilie Bolojan a menţionat că, de asemenea, a cincea direcţie este să ne susţinem investiţiile strategice în domeniul energiei. "Sunt investiţii în derulare mari care pot influenţa semnificativ piaţa de energie din România, de la interconecţiunile mari şi reţelele transfrontaliere, de la investiţiile majore în zona de producţie, atât în bandă, care sunt cel puţin de 10% din totalul producţiei de energie din România, de la accelerarea unor investiţii peste o valoare semnificativă, de la simplificarea proceselor de autorizare şi a procedurilor de expropriare. Aceste direcţii am convenit să le urmărim în perioada următoare. Sunt acţiuni pe termen scurt şi acţiuni pe termen mediu pe care trebuie să le urmărim", a spus el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰