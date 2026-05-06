În continuare vom avea o perioadă plină de negocieri, consultări şi discuţii. Preşedintele Nicuşor Dan încearcă să găsească cea mai bună variantă pentru noul Guvern, motiv pentru care i-a chemat la Cotroceni pe liderii partidelor pro-europene. Fiecare trebuie să vină cu o soluţie pentru ieşirea din criza politică.

Vorbim deocamdată despre discuții informale între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție, pentru că deja îi putem spune așa. Sunt discuții informale și nu consultări oficiale. Practic, discuții în care șeful statului încearcă să afle de la fiecare dintre liderii partidelor care este soluția propusă pentru ieșirea din această criză politică.

Iar surse Observator spun că președintele Nicușor Dan a discutat în această dimineață cu liderul USR, Dominic Fritz, și este posibil ca pe parcursul zilei de astăzi și de mâine să aibă discuții separate și cu ceilalți lideri de partide, în principal cu premierul demis, Ilie Bolojan, și cu liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu. Spunea însă șeful statului că, indiferent de deznodământul acestei crize politice, le poate garanta românilor că România va avea în continuare un guvern pro-european și că țara va rămâne pe direcția pro-occidentală, atâta timp cât președintele spune că nu va accepta în niciun caz o formulă de guvernare din care să facă parte Alianța pentru Unirea Românilor.

PNL: PSD și AUR să își asume guvernarea

Articolul continuă după reclamă

În schimb, am văzut deja s-au conturat clar pozițiile partidelor. Liberalii au avut aseară o ședință care a durat mai bine de 4 ore, iar la finalul acestei ședințe, Ilie Bolojan a anunțat că Partidul Național Liberal va intra în opoziție și refuză din acest moment să mai negocieze cu Partidul Social-Democrat. De altfel, Ilie Bolojan i-a invitat pe cei de la AUR și pe cei de la PSD să își asume guvernarea României, să propună un prim-ministru și o formulă de guvernare pentru că, spune liderul Partidului Național Liberal, că PSD și AUR au demonstrat ieri prin votul de la moținea de cenzură că au deja o majoritate în Parlamentul României și atâta timp cât au generat această criză politică și au dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan, atunci cele două partide ar trebui să-și asume și guvernarea țării.

Nu de aceeași părere este Sorin Grindeanu, pentru că liderul PSD spune că în viziunea sa cea mai bună soluție ar fi ca toate partidele din coaliție să revină la masa negocierilor. Sorin Grindeanu vede această variantă a refacerii coaliției cu Partidul Național Liberal, cu USR și UDMR, ceea ce e greu de crezut că se mai poate întâmpla în acest moment atâta timp cât cei din PNL și USR și-au sincronizat pozițiile pentru că și USR a avut ieri o ședință și a decis că îl va urma pe premierul Ilie Bolojan.

Condiția lui George Simion ca să intre la guvernare

Practic liderii USR ar fi gata să intre și ei în opoziție de vreme ce liberalii au decis deja acest lucru. Am văzut și poziția lui George Simion. El spune că AUR ar fi dispus să intre la guvernare și să-și asume responsabilitatea guvernării României, însă a pus o condiție. AUR ar intra doar într-un guvern condus de un premier propus de Alianța pentru Unirea Românilor și au avut mai multe variante anunțate public. Aici cei de la AUR vorbeau despre Călin Georgescu, despre Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR sau chiar despre liderul partidului George Simion.

Însă rămâne de văzut ce se va întâmpla în perioada următoare, care vor fi rezultatele acestor negocieri de la Palatul Cotroceni, pentru că șeful statului spunea că va demara consultările oficiale cu liderii partidelor abia după ce va termina aceste discuții informale și abia în momentul în care se va cristaliza o soluție de compromis.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰