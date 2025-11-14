Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, este candidatul PNL la Primăria București.

Ciprian Ciucu are 47 de ani și este primarul Sectorului 6 din 2020. A intrat în administrația locală în urmă cu aproximativ un deceniu, inițial ca și consilier general. La alegerile locale din 2024 a fost reales cu 73% dintre voturi, iar acum candidează la Primăria Capitalei.

Cine este Ciprian Ciucu. CV și funcții ocupate

Este născut la Pitești și a absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice (SNSPA), unde a terminat licența în 2000. Un an mai târziu a obținut și un master în Politici Publice și Integrare Europeană, tot la SNSPA, potrivit CV-ului său.

Cariera sa profesională a început într-un ONG, iar ulterior a lucrat în comunicare, marketing și formare profesională. A activat și în mediul universitar, predând la Universitatea din București, și a fost trainer în proiecte internaționale desfășurate în Georgia și Republica Moldova. Prima interacțiune cu instituțiile statului a avut-o între 2000 și 2001, când a lucrat la departamentul de Relații Publice al Președinției.

Declarația de avere

Ciprian Ciucu este căsătorit și are un copil. Potrivit declarației de avere, Ciucu deține un teren agricol în Podu Dâmboviței (Argeș) și un teren intravilan moștenit în Ordoreanu (Ilfov). Are două apartamente în București, achiziționate în 2004 și 2010, și conduce un Renault fabricat în 2023.

Veniturile sale provin din salariul de primar, chirii, indemnizația de membru în Consiliul Național de Integritate și conturi bancare în lei și euro. În document apar și două fonduri de investiții, un credit contractat în 2010 și mai multe împrumuturi acordate unor persoane fizice și PNL. Este asociat la compania HF Advising SRL și activ în structuri interinstituționale, precum Asociația Municipiilor din România. Este căsătorit și are un copil.

Ce a realizat ca primar al Sectorului 6

Ciucu este la al doilea mandat ca primar al Sectorului 6, fiind reales la alegerile locale din 2024 cu 73% dintre voturi. În cei cinci ani de mandat, a coordonat proiecte importante în educație, infrastructură și spații verzi: au fost construite sau consolidate 25 de școli, dotate alte 65, au fost reabilitați aproximativ 600.000 metri pătrați de drumuri și trotuare, create peste 11.000 de locuri de parcare și dezvoltate 400.000 metri pătrați de spații verzi, inclusiv modernizarea Parcului Crângași și amenajarea Parcului Liniei.

Pe zona socială și de sănătate, a fost deschisă o bancă de alimente, o cantină socială și s-au modernizat centre de tratament. De asemenea, s-au construit căsuțe pentru pisici fără stăpân, piețe, terenuri de sport și locuri de joacă, s-a dezvoltat colectarea selectivă a deșeurilor și au fost instalate aproape 3.000 de camere de supraveghere.

Programul pentru Capitală

Pentru Capitală, Ciucu propune un program axat pe modernizarea infrastructurii urbane, reorganizarea traficului, îmbunătățirea transportului public și reparații constante în oraș. A anunțat că una dintre prioritățile sale ar fi regenerarea zonei centrale, care include Magheru, Calea Victoriei, Centrul Vechi, Piața Unirii și zona Lahovari.

Susține că Bucureștiul are nevoie de o administrare mai consecventă, cu accent pe mentenanță, investiții și curățenie. A declarat că își gândește candidatura ca parte a unui proiect pe termen de șase ani și jumătate, având în vedere timpul necesar pentru implementarea unor proiecte majore.

