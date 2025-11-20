Actorul George Burcea, cunoscut din producții filmate atât în România, cât și în străinătate, este una dintre cele mai neașteptate apariții pe lista candidaților la Primăria Capitalei. Susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT), Burcea își construiește o campanie bazată pe imaginea de outsider politic și pe ideea unei administrații radical diferite față de abordările clasice. Însă în spatele acestei candidaturi se află o biografie complicată și numeroase controverse.

Cine este George Burcea, actorul care candidează la Primăria Capitalei - Instagram

George Burcea s-a născut la 15 ianuarie 1988, în București, într-o familie modestă. În interviurile acordate în ultimii ani, actorul a rememorat perioade dificile din adolescență, mărturisind că, la un moment dat, a plecat de acasă și a ajuns să doarmă în piețe, în mașini abandonate sau pe unde apuca, în timp ce încerca să își continue studiile. Această etapă, spune el, a fost una care l-a întărit și l-a făcut să își dorească o viață construită exclusiv prin propriile eforturi.

Studii şi carieră

A urmat liceul la Eforie Sud, perioadă în care a început să muncească pentru a se întreține, inclusiv ca marinar, lucru despre care afirmă că i-a oferit disciplină și un anumit tip de reziliență. După terminarea liceului, a fost admis la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale", unde a studiat actoria. Anii de facultate i-au adus primele colaborări, iar Burcea a început rapid să fie remarcat în lumea filmului.

Articolul continuă după reclamă

Roluri internaționale, producții importante și consacrarea prin "Wednesday"

Cariera lui George Burcea a evoluat constant, trecând de la proiecte românești la coproducții internaționale. A jucat în filmul Closer to the Moon (regia Nae Caranfil), în comedia indiană Singh Is Bliing, dar și în alte producții în limba engleză, ceea ce l-a ajutat să își construiască un portofoliu divers.

Un moment de cotitură a venit odată cu distribuirea sa într-un rol extrem de vizibil: majordomul Lurch din serialul "Wednesday" (Netflix). Apariția sa în acest proiect l-a adus în atenția publicului internațional, iar popularitatea serialului a generat imediat un val de interes și din partea presei din România.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe lângă actorie, Burcea a publicat volumul "Scrisoare către Ceaușescu", în care explorează tema violenței domestice și vorbește despre experiențele traumatice din trecutul familial. Cartea a generat reacții mixte, dar a oferit actorului prilejul de a aborda teme sociale sensibile.

Ce avere are actorul

George Burcea este asociat în firma Goldstone Films SRL (producție cinematografică). Compania a avut în 2021 o cifră de afaceri de 420.000 lei și un profit net de 220.000 lei.

Pentru rolul din serialul "Wednesday" de la Netflix, George Burcea ar fi încasat în jur de 60.000 € pentru 20 de zile de filmare. În emisiunea TV "Ferma", ar fi primit 1.500 €/săptămână.

El și Andreea Bălan ar fi avut un contract prenupțial înainte de căsătorie, iar averea lor la un moment dat era estimată la 1 milion de euro.

Programul electoral pentru Primăria Capitalei

În noiembrie 2025, George Burcea a făcut pasul în politică, anunțându-și candidatura la Primăria Bucureștiului într-un clip filmat în New York. Mesajul său a fost centrat pe conceptul de "schimbare reală", pe care o vede venind dinspre generația tânără și dinspre oameni care nu au legătură cu vechea clasă politică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Candidatul POT spune că administrația orașului ar trebui să funcționeze asemenea unei producții cinematografice: fiecare departament cu roluri clare, coordonare strictă între "echipe" și obiective stabilite cu precizie. Burcea vorbește despre eficiență, disciplină și un stil managerial bazat pe organizare.

Însă, deși mesajul său este unul cu potențial electoral pentru tinerii din mediul urban, Burcea a fost criticat pentru lipsa detaliilor tehnice. De asemenea, a atras atenția refuzul său de a da explicații clare despre bugetul campaniei, spunând că nu este responsabil de acest aspect și că totul e gestionat de partid. Această poziție a alimentat suspiciuni și a generat întrebări despre transparență.

Cu cine a fost căsătorit şi câţi copii are

Viața personală a lui George Burcea a fost intens mediatizată. Actorul a fost căsătorit cu Andreea Bălan, alături de care are două fiice. Divorțul celor doi a devenit un subiect constant în presă, mai ales din cauza negocierilor legate de custodie, pensie alimentară și programul de vizitare.

După divorț, Burcea a avut o relație cu prezentatoarea Viviana Sposub, cu care a apărut în numeroase emisiuni și evenimente mondene. Relația s-a încheiat în 2025, iar despărțirea a fost intens discutată pe rețelele sociale.

Scandalurile care i-au afectat imaginea publică

Testat pozitiv la cocaină

În februarie 2020, George Burcea a fost oprit în trafic, iar testul rapid a arătat prezența cocainei. Incidentul a devenit rapid subiect național, alimentând discuții despre comportamentul actorului și despre impactul acestuia asupra carierei sale. Burcea a sugerat ulterior că procesul a fost "politizat", însă cazul a rămas în memoria publică.

Declarații controversate despre femei

În 2021, actorul a publicat pe Instagram mai multe mesaje agresive, în care folosea un limbaj ofensator la adresa femeilor. Declarațiile au fost preluate de presă și au generat reacții puternice în rândul organizațiilor pentru drepturile femeilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine sunt părinţii lui George Burcea

O altă temă care a revenit în presă în timpul candidaturii sale este trecutul tatălui său, Ioan Burcea, condamnat pentru uciderea concubinei sale. Deși George Burcea a declarat în repetate rânduri că nu are nicio legătură cu faptele tatălui și că a încercat să-și construiască o viață complet separată de acea traumă, subiectul este încă exploatat în dezbaterea publică.

Mama actorului fost victima violenței domestice din partea tatălui lui George. În 2015, a fost diagnosticată cu cancer la sân, dar a reușit să învingă boala. Actorul i-a dedicat cartea "Scrisoare către Ceaușescu" în care povestește experiențele dificile ale mamei sale și ale familiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰