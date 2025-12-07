George Burcea, după ce a votat: "Cu sufletul și cu încrederea în Dumnezeu"
Candidatul POT la Primăria Capitalei, George Burcea, a declarat, duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "cu gândul schimbării".
Candiatul POT, George Burcea, a votat, duminică, la o secție din București, "cu încredere în Dumnezeu".
George Burcea a spus că a votat cu gândul schimbării.
"Am votat cu inima, cu sufletul și cu încrederea în Dumnezeu și cu faptul că Bucureștiul se poate schimba prin noi", a spus Burcea, la ieșirea de la urne.
Alegerile de duminică, 7 decembrie 2025, în București, se desfășoară după ce Nicușor Dan a renunțat la mandat în momentul în care a devenit președintele României. Un număr de 17 candidaţi sunt înscrişi în cursa electorală pentru funcţia de primar general al Capitalei la alegerile parţiale de duminică.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰