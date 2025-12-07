Antena Meniu Search
George Burcea, după ce a votat: "Cu sufletul și cu încrederea în Dumnezeu"

Candidatul POT la Primăria Capitalei, George Burcea, a declarat, duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "cu gândul schimbării".

la 07.12.2025 , 10:10
George Burcea a spus că a votat cu gândul schimbării.

"Am votat cu inima, cu sufletul și cu încrederea în Dumnezeu și cu faptul că Bucureștiul se poate schimba prin noi", a spus Burcea, la ieșirea de la urne.

Alegerile de duminică, 7 decembrie 2025, în București, se desfășoară după ce Nicușor Dan a renunțat la mandat în momentul în care a devenit președintele României. Un număr de 17 candidaţi sunt înscrişi în cursa electorală pentru funcţia de primar general al Capitalei la alegerile parţiale de duminică.

