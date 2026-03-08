Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, mesaj de 8 Martie pentru femei: "Prea des uităm cât de mult vă datorăm"

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, de 8 Martie, un mesaj de mulţumire femeilor, adăugând: ”Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi”. El a amintit însă că în această zi nu toate femeile primesc "flori şi preţuire".

de Denisa Vladislav

la 08.03.2026 , 15:16
Nicuşor Dan, mesaj de 8 Martie pentru femei: "Prea des uităm cât de mult vă datorăm" - Sursa: Hepta

"România mai are multe de fǎcut pentru a asigura respectul, şansele egale şi protecţia fiecǎrei femei. Voi continua sǎ susţin cu fermitate aceste obiective", a adăugat preşedintele ţării

"La mulţi ani tuturor doamnelor şi domnişoarelor! De Ziua Internaţională a Femeii, vǎ mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru familiile dumneavoastră şi pentru comunitate. Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi", a transmis şeful statului, într-o postare publicată pe Facebook, de 8 Martie.

El a amintit însă că România mai are multe de făcut pentru a asigura egalitatea de şanse şi respectul pentru femei.

"Din pǎcate însǎ, astǎzi nu toate femeile primesc flori şi preţuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales cǎtre mamele singure, cǎtre femeile victime ale violenţei domestice, cǎtre acelea care au reuşit sǎ se desprindǎ din relaţii toxice şi îşi continuǎ viaţa cu demnitate şi determinare, cǎtre toate bunicile care trǎiesc în singurǎtate. Va admir pentru curaj şi putere! România mai are multe de fǎcut pentru a asigura respectul, şansele egale şi protecţia fiecǎrei femei. Voi continua sǎ susţin cu fermitate aceste obiective", a subliniat Nicuşor Dan.

