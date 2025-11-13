Antena Meniu Search
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. A fost însoțit de Bolojan

Liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, şi-a depus, joi, la Biroul Electoral Municipal, dosarul de candidatură din partea PNL pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti. 

de Redactia Observator

la 13.11.2025 , 10:31
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. A fost însoțit de Bolojan - Facebook

Alături de acesta la depunerea candidaturii se află și premierul Ilie Bolojan, președintele liberalilor. Pe 4 noiembrie, Biroul Politic Național al PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizației de București.

Ciprian Ciucu își propune să le ofere bucureștenilor o administrație modernă, eficientă și orientată spre soluții concrete pentru dezvoltarea Capitalei, preciza, la acea dată, PNL. 

"Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele, vreau ca oraşul să fie pus la punct în ceea ce priveşte curăţenia, ordinea, siguranţa", a declarat Ciprian Ciucu, la depunerea dosarului de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

Miercuri, în prima zi în care pot fi depuse candidaturile pentru Primăria Capitalei, fostul preşedinte al USR Cătălin Drulă, în prezent deputat de Timiş, şi-a depus la Biroul Electoral Municipal dosarul de candidatură din partea USR pentru funcţia de primar general. 

