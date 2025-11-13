Ciprian Ciucu şi-a depus, astăzi, candidatura pentru Primăria Capitalei, cu susţinerea lui Ilie Bolojan. Actual edil al sectorului şase are planuri mari. Visează la două mandate şi numeşte Bucureştiul "proiectul vieţii". In exclusivitate, la Observator, Ciucu a recunoscut că nu a fost uşor să intre în cursa pentru Capitală. Spune că preşedintele USR, Dominic Fritz, a încercat să-l scoată din joc.

Ciprian Ciucu a ajuns la biroul electoral municipal înaintea şefului partidului naţional liberal, Ilie Bolojan, aşa că l-a aşteptat. A profitat de timp şi a bifat o poză cu şefii de filiale care veniseră la susţinere. Tot la suport a venit şi actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

"Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele. Vreau ca oraşul nostru să fie bine pus la punct cu toate sistemele publice pe care le are.Ştiu exact ceea ce este de făcut pentru oraşul nostru, este un oraş în care am crescut, un oraş pe care îl iubesc, un oraş în care am trăit toată viaţa mea împreună cu familia mea. Propun bucureştenilor astăzi un parteneriat pentru 6 ani şi jumătate, nu doar pentru aceşti doi ani şi jumătate care au mai rămas. Este cea mai mare onoare pe care o am în această viaţă şi nu mi pot dori nimic mai mult", a spus Ciucu.

Cu preşedintele PNL lângă şi flancat de ceilalţi lideri liberali, Ciprian Ciucu s-a rezumat la un discurs scurt şi i-a dat cuvântul lui Ilie Bolojan.

"Sunt aici în semn de respect pentru bucureşteni. Forma noastră de respect este propunerea pe care o facem, cel mai bun candidat pe care PNL îl putea propune este Ciprian Ciucu şi am încredere că prin experienţa pe care şi-a câştigat-o la Primăria Sectorului 6 are capacitatea necesară să pună la punct capitala ţării noastre", a declarat Ilie Bolojan.

La depunerea candidaturii a ajuns şi ministrul Dragoş Pîslaru, fost membru USR-PLUS, apoi lider în partidul fondat de Dacian Cioloş. După incurajări, cei doi au mers împreună la covrigi.

Ciucu a declarat, în exclusivitate, la Observator, că Dominic Fritz, preşedintele USR, a încercat să-i pună beţe în roate.

Lupta este strânsă între primii patru candidaţi. Candidatul PSD, Daniel Băluţă, primarul de la Sectorul 4 este pe primul loc în sondaje, iar imediat după Ciprian Ciucu. La doar un procent distanţă este Cătălin Drulă, candidatul USR, iar pe locul 4, Anca Alexandrescu, susţinută de AUR.

"Vreau să prezint lucrurile așa cum sunt ele și vreau să mă duc pe proiectele mele. Principalul meu competitor în acest moment este Daniel Băluță de la PSD", a mai declarat candidatul PNL.

Cotat cu 3 procente la intenţia de vot, Liviu Negoiţă de la PULS a anunţat că nu mai candidează din cauza perioadei scurte de precampanie care este doar în avantajul candidaţilor partidelor mari. Negoiţă a atras atenţia că este necesară dezbaterea publică între candidaţi şi că ar fi nevoie ca primarii să fie aleşi în două tururi.

