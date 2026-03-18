A fost circ în Parlament la votul amendamentului privind ajutoarele one-off pentru pensionari. Deşi iniţial a fost anunțat ca adoptat, PNL a precizat că, conform regulamentului Senatului, nu a trecut. Reprezentaţii PSD au ieşit din sală. După două ore, parlamentarii PSD au revenit la comisie și au cerut reluarea votului, care a fost respins pe procedură.

UPDATE: Amendamentul nu a trecut. 23 pentru, 19 împotrivă, 1 abținere. AUR - prezenți, nu votează

UPDATE: S-a aprobat reluarea votului.

UPDATE: Un nou scandal a izbucnit un scandal între parlamentarii AUR și PSD. Senatorul AUR Vasilică Potecă: Domne, noi nu mai știm. Nu mai înțelegem nimic. Noi suntem Opoziția sau voi sunteți Opoziția?

Drulă USR: Mi se pare sfâșietor cum se roagă PSD de AUR. PSD și UDMR au 34%. Aceste două partide au nevoie de AUR. Stăm blocați de două ore, trebuie să alegeți: ori vă luați în brațe PSD cu AUR și faceți Coalitie ori nu. De aia nu stiți dacă sunteți sau nu în Opoziție. Că Grindeanu vrea și cu AUR, vrea și să dea bine la Partidul Socialist European.

UPDATE: Comisia s-a reunit, posibil să se reia votul. Au revenit și parlamentarii PSD. Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir cere reluarea votului la amendamentul "one-off" pentru pensionari.

"Optiunea prezent nu votez înseamnă că acești oameni nu există".

Deputatul PNL Bogdan-Iulian Huțucă a susținut că pentru a trece de comisie un amendament este nevoie de "jumătate plus 1 din numărul parlamentarilor prezenți".

Senatorul Petrișor Peiu de la AUR se ceartă cu Daniel Zamfir. Susțune că AUR nu își schimbă poziția. Parlamentarii rămân prezenți, dar nu votează. Peiu acuză PSD că nu respectă legea care prevede indexarea pensiilor. Și cer să se indexeze toate pensiile, nu să dea Guvernul ajutoare one- off.

UPDATE: În sală erau prezenți 51 de senatori, dar amendamentul a obținut doar 23 de voturi, fiind necesare 26 pentru a fi valid. Dacă parlamentarii AUR ar fi votat "abținere" ar fi picat amendamentul, însă ei au decis să nu participe deloc la vot, menținând poziția de neimplicare.

Iniţial fusese anunţat că amendamentul a trecut, decizie întâmpinată cu aplauze de PSD, însă s-a revenit rapid asupra procedurilor. PSD a cerut reluarea votului.

În cele din urmă pesediştii au ieşit din sală, iar amendamentul a ramas în aer. PSD nu recunoaşte votul, în timp ce PNL şi USR spun că e respins. Votul pe bugetul ministerului Muncii s-a dat totuşi cu amendamentul respins.

AUR nu a votat amendamentul

Partidul AUR a anunțat că nu va votează amendamentul privind acordarea ajutoarelor one-off pentru pensionari, nici în comisii și nici în plen, menținând poziția exprimată încă de la începutul dezbaterilor. În schimb, AUR susține amendamentele care prevăd scutiri de la plata CASS pentru mame, personal monahal, persoane cu dizabilități și veterani de război.

"Dacă autorii acestui amendament ar fi avut grijă de pensionari ar fi propus indexarea pensiilor, nu ajutoare one off", a declarat liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

Decizia AUR a fost comentată de Marius Budăi (PSD): "E jenant. Ditamai Coaliția, și tot nu suntem în stare să găsim 1 miliard de lei. Noi nu vom participa la votul pe acest amendament!"

Deputatul PNL Robert Sighiartău a precizat că s-au alocat 1,7 miliarde de lei pentru ajutoarele one-off, subliniind că acestea nu rezolvă problemele de fond și nu scot românii din sărăcie.

"Ideile astea cu ajutoare one-off nu au efecte pe termen mediu și lung. Nu scapă oamenii de sărăcie", a explicat Sighiartău, amintind și că legea responsabilității fiscale prevede că, dacă datoria publică depășește 55% din PIB, Guvernul trebuie să inițieze măsuri pentru a îngheța ajutoarele sociale.

UDMR a propus o soluție de compromis: diferența de 1,1 miliarde lei să fie rezolvată prin rectificarea bugetară, astfel încât plata să fie asigurată în a doua jumătate a anului, dacă situația economică permite.

Ministrul Ionel Bogan (PNL) a subliniat că "nu vom minți românii cu populisme și nu vom amaneta viitorul acestei țări. Fiecare leu care merge în deficit va genera împrumuturi și dobânzi".

Ministrul Muncii, Florin Manole, a adăugat că plata ajutoarelor trebuie să respecte protocolul coaliției și că nu poate acoperi facturi sau consum curent, iar ministrul Economiei Alexandru Nazare a precizat că, dacă încasările și situația economică permit, sumele restante pot fi discutate și acordate la rectificarea bugetară.

