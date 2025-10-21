Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el precizând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică.

Ciucu: "Am decis în coaliţie să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale" - Profimedia

Liberalul mai spune că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de Nicuşor Dan, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale.

"Cred că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de domnul Nicuşor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale. Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor", a scris prim-vicepreşedintele PNL, primar al Sectorului 6.

Ciprian Ciucu arată că în şedinţa coaliţiei au agreat să nu mai amestece lucrurile şi să nu mai facă vreun nou referndum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR.

"Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică", menţionează Ciucu.T

Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie. De asemenea, s-a discutat despre organizarea unui referendum privind pensiile speciale, PNL şi USR fiind în favoarea unui asemenea demers, prin care românii să fie întrebaţi dacă sunt de acord cu tăierea acestor privilegii.

