Liderii Coaliţiei s-au înţeles. Bucureştenii vor alege pe 7 decembrie urmaşul lui Nicusor Dan la Primăria Generală. Partidele de la putere vor avea candidati separaţi şi vor duce o luptă în trei pentru functia de edil al Capitalei.

Dacă aici au fost acord, nu acelaşi lucru se poate spune despre tăierea pensiilor speciale, care a picat la CCR. Sursele Observator spun că ieri au sărit scântei între PSD şi PNL când a fost vorba despre refacerea proiectului.

Liderii partidelor din Coaliţie au căzut de acord să aibă candidaţi separaţi în lupta pentru Primăria Capitalei. Surse politice spun că PSD a propus un acord scris prin care PNL şi USR să garanteze că nu se vor retrage unul în favoarea celuilalt dar partidele de Dreapta au refuzat pe motiv că e un "gentleman agreement" - se vor lupta pentru Primăria Generală, dar nu se vor ataca în campania electorală.

Candidatul PSD va fi ales dintre Daniel Băluţă şi Gabriela Firea

"Concurenţa mea nu e cu domnul Băluţă şi concurenţa domnului Băluţă nu este cu mine. Am avut aproape 170 mii de cetăţeni din Bucureşti care m-au votat. Eu spun că e o cifră impresionantă chiar dacă am pierdut", a spus Gabriela Firea, europarlamentar PSD.

"Mă gândesc cu foarte mare atenţie la această idee. Cred că Bucureştiul are nevoie de oameni care îi cunosc problemele, oameni care au obţinut rezultate", a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

"Vom decide împreună cu organizaţia Bucureşti care este strategia şi care este cel mai bun candidat urmare a unor măsurători", a afirmat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD.

PNL ar putea miza pe primarul din Sectorul 6, Ciprian Ciucu, unul dintre oamenii de încredere ai premierului Ilie Bolojan, sau pe actualul primar interimar Stelian Bujduveanu.

"Nu avem niciun fel de problemă de a veni cu candidaţi fiecare partid. Este imposibil să avem un candidat unic pe Coaliţie", a spus Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL.

De cealaltă parte, USR îl va arunca în luptă pe Cătălin Drulă, cel care îşi face deja campanie pe reţelele de socializare şi care speră să mizeze pe sprijinul preşedintelui, numai că Nicuşor Dan a precizat în cadrul interviului de la Observator că îl obligă Constituţia să nu susţină vreun candidat.

Liderii Coaliţiei au discutat şi despre pensiile magistraţilor, asta după ce reforma a picat la Curtea Constituţională, în lipsa unui aviz din partea CSM.

Premierul Ilie Bolojan şi-ar dori să reia rapid procedura şi să ceară avizul CSM, apoi să-şi asume din nou răspunderea în Parlament.

În schimb, PSD a propus negocieri cu magistraţii şi noi concesii privind valoarea pensiei şi vârsta de pensionare.

"Aţi văzut că au mai fost observaţii legate de fondul acestei legi. Dacă vreţi mărirea perioadei de tranziţie de la 10 la 15 ani, de cuantumul de la 70% la 75%, care pot fi rediscutate", a declarat Sorin Grindeanu.

Surse Observator spun că social-democraţii s-au ridicat de la masă şi au părăsit şedinţa Coaliţiei, în urma blocajului pe acest subiect.

Liderii din USR şi UDMR au propus un referendum naţional privind vârsta de pensionare a magistraţilor, dar Guvernul nu ar lua în calcul un asemenea demers.

