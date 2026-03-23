În timp ce românii se chinuie cu facturi, scumpiri şi incertitudine totală, Coaliţia se antrenează în jocuri de culise. PSD decide după Paște dacă mai stă sau nu la guvernare cu Ilie Bolojan prim-ministru. După 10 luni la putere, social-democrații vor să dea jos premierul și să scoată USR din coaliție. De cealaltă parte, PNL spune clar: Nu-l înlocuim pe Bolojan! Se discută deja despre retragerea în opoziție și o alianță secretă cu USR pentru 2028.

La adăpostul uşilor închise, în discuţiile purtate cu liderii PSD, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi "userist", iar cu el prim-ministru, USR ar dicta regulile în Coalitia de guvernare.

Mulţi dintre greii PSD, în frunte cu Olguţa Vasilescu si Claudiu Manda, pun presiune pentru schimbarea premierului.

"Ilie Bolojan este prim ministru cu voturile PSD. Ilie Bolojan nu este prim ministru cu voturile PNL. Are majoritate în Parlament cu voturile PSD - 45 la sută. Vorbim de o Coaliţie în care ponderea PSD este aproape jumătate", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria şi fără USR la guvernare. Este planul pregătit de social-democraţi pentru debarcarea premierului, imediat după sărbătorile Pascale. 5.000 de membri PSD din toată ţara vor vota, pe 20 aprilie, într-un referendum intern care va decide soarta Coaliţiei de guvernare. De cealaltă parte, surse Observator spun că Ilie Bolojan ar vrea să propună retragerea PNL în Opoziţie, dacă PSD va forţa debarcarea lui din fruntea Guvernului.

Sorin Grindeanu merge joi la Bruxelles să le prezinte socialiştilor europeni planul PSD pentru debarcarea premierului.

"Nu vom vota un Guvern minoritar şi nu vom face alianţă cu AUR. Trecerea în Opoziţie, poate să fie şi acest lucru sau, deşi şansele sunt mici în România, alegeri anticipate - poate să fie şi această variantă", a mai spus Sorin Grindeanu.

"Nu există nicio situaţie în care PNL să accepte ca oricare partid din Coaliţie să îi dicteze premierul, că ne place, că nu ne place. Este premierul României, aprobat în Parlament. Despre asta este vorba, despre a ne respecta angajamentele luate", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

Altfel, Sorin Grindeanu a evitat să-şi asume poziţia de premier în cazul executării lui Ilie Bolojan.

"Haideţi să vedem, şi v-am mai raspuns, să vedem ce vor hotărî membrii PSD. Când vom avea terminată această consultare internă, în mod sigur vom spun ce vom face şi se va clarifica şi drumul nostru", a mai spus Grindeanu.

Liberalii s-au reunit în această după amiază la Vila Lac din Capitală. Acolo au pus la punct strategia partidului în războiul cu PSD.

"Eu cred că Ilie Bolojan şi-a facut treaba pentru România, nu şi-a facut-o nici pentru PNL, nici pentru USR. A facut ce şi-a propus, a dat dovadă de onestitate, transparenţă şi fermitate. Iată că rezultatele se văd. Important e ca şi românii să simtă rezultatele, că despre asta este vorba", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

Între timp, surse politice spun că liderii PNL au început negocieri informale cu USR şi alte partide mai mici pentru o Alianţă a Dreptei la alegerile din 2028. În această ecuaţie ar putea intra formaţiuni precum PMP, REPER si Forţa Dreptei.

