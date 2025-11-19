Tăierea cheltuielilor cu 10% în aparatul bugetar aruncă în aer Coaliția de guvernare. PSD nu e de acord cu reducerile propuse de premier, iar Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare. În aceste condiții, al treilea pachet de austeritate pregătit de Guvern a rămas în aer, adică inclusiv tăierile din primării și cele din administrația centrală. În schimb, pensiile magistraților vor fi reduse la 70% din ultimul salariu net, dacă legea va trece de Curtea Constituțională.

Potrivit premierului, în 2026, toate ministerele şi institutiile centrale ar trebui să taie cu 10% bugetele de salarii. Şeful Guvernului a explicat că fiecare minister va decide singur cum va aplica această măsură. În unele cazuri ar putea fi vorba despre concedieri, iar în altele se va ajunge la eliminarea de sporuri, prime şi reduceri de venituri. Sorin Grindeanu a reacţionat imediat. "Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile. Dacă are cineva de gând să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Pensiile magistraților vor fi reduse la 70% din ultimul salariu net

Alți lideri din Coaliție au agreat și ei tăierea salariilor în aparatul bugetar, dar poziția PSD blochează, practic, al treilea pachet de reforme, pe care premierul a vrut să își asume răspunderea în Parlament. "Nu e nevoie sa tăiem salariile profesorilor, a medicilor, la polițiști, a cadrelor militare, a nimănui", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. În schimb, liderii Coaliției au ajuns la un acord pentru tăierea pensiilor speciale încasate de magistrați.

Articolul continuă după reclamă

Pensiile magistraților vor fi reduse la 70% din ultimul salariu net, așa cum și-a dorit premierul Ilie Bolojan. Asta chiar dacă magistrații au cerut la negocieri 65% din venitul brut. Prin noua formulă de calcul, pensia medie încasată de magistrați va ajunge la 3500 euro/lună – de la 5.000 de euro în prezent. Guvernul va majora, totuși, perioada de tranziție – de la 10 la 15 ani. Asta înseamnă că vârsta de pensionare a magistraților va crește treptat, până în 2040, atunci când va atinge pragul de 65 ani. În prezent, judecătorii și procurorii se pensionează la 48 ani și primesc la pensie 80% din venitul brut.

Doar că, fără un acord cu magistrații, Guvernul stă acum la mâna CSM. Consiliul Superior al Magistraturii ar putea aștepta 30 de zile pentru a da avizul în acest caz. Abia apoi se poate asuma răspunderea în Parlament. În plus, judecătorii de la Instanța Supremă vor contesta cel mai probabil proiectul la Curtea Constituțională. Iar asta înseamnă că reforma nu va fi în vigoare pe 28 noiembrie. Surse Observator spun că Guvernul ar putea să ceară o derogare din partea Comisiei Europene. Altfel, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro fonduri europene.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰