Sorin Grindeanu a fost ales astăzi, oficial, preşedintele PSD, la congresul partidului, şi a trasat noile direcţii pentru social-democraţi: patriotism economic, încurajarea tradiţiilor româneşti şi fără progresism.

Toţi foştii şefi de partid - mai puţin Liviu Dragnea, care nu a fost invitat - au primit aplauze la scenă deschisă, iar Adrian Năstase a lansat ipoteza că PSD ar putea face alianţă cu AUR.

Peste 3.000 de membri PSD au umplut sala mare de la Romexpo, unde Sorin Grindeanu, unicul candidat, a fost ales oficial preşedinte.

În timp ce unii au făcut coadă la selfie-uri cu omul zilei, alţii s-au adunat la terasele cu mici din apropiere. Toţi s-au adunat, însă, când a început discursul candidatului.

Congresul PSD a fost şi o rampă de lansare pentru mesaje tăioase adresate partenerilor de coaliţie.

În timpul discursurilor, fostul premier Mihai Tudose a aţipit pe primul rând de scaune, unde stăteau şi Gabriela Firea, şi Adrian Năstase.

Foştii preşedinţi ai partidului, Năstase, Geoană, Ponta şi Ciolacu au fost aplaudaţi, pe rând, de toată sala. Marele absent - Dragnea - nici nu a fost invitat. Nume grele din PSD au dat de înţeles că ar fi posibilă o nouă alianţă.

Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte pe o aplicaţie de vot. Doar 25 de membri au fost împotrivă ori s-au abţinut. Toţi au fost, însă, de acord: PSD şi-a mărit echipa de conducere. Va avea 5 prim-vicepreşedinţi în loc de unu plus 20 de vicepreşedinţi în loc de 16. Luni vor fi numiţi.

O schimbare notabilă este plecarea lui Paul Stănescu - unul dintre liderii instalat la putere de Marcel Ciolacu. Europarlamentarul Claudiu Manda, soţul Olguţei Vasilescu, îl va înlocui. În echipa de vicepreşedinţi sunt nume sonore: Olguţa Vasilescu, Mihai Tudose, Gabriela Firea şi Daniel Băluţă.

