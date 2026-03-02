Donald Trump, "foarte dezamăgit" de premierul Marii Britanii: "Nu s-a mai întâmplat între țările noastre"

Donald Trump a declarat pentru The Telegraph că este "foarte dezamăgit" de Sir Keir Starmer pentru că l-a împiedicat să folosească baza Diego Garcia pentru a efectua atacuri asupra Iranului.

Într-un interviu exclusiv, președintele SUA a declarat că refuzul inițial al prim-ministrului de a permite forțelor americane să utilizeze baza din Insulele Chagos a fost diferit de orice "s-a mai întâmplat între țările noastre până acum".

Marea Britanie refuzase SUA permisiunea de a efectua atacuri de la baze precum Diego Garcia și RAF Fairford, invocând dreptul internațional. Cu toate acestea, prim-ministrul a cedat duminică seară și a spus că va permite SUA accesul la Diego Garcia în "scopuri defensive specifice și limitate".

Trump a spus că lui Sir Keir Starmer "i-a luat mult prea mult timp" să se răzgândească.

"Probabil că acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată între țările noastre", a declarat Trump pentru The Telegraph, adăugând: "Se pare că era îngrijorat de legalitate".

Disputa privind Diego Garcia l-a determinat pe președinte să-și retragă sprijinul pentru controversatul acord Chagos al prim-ministrului de a preda proprietatea teritoriului din Oceanul Indian către Mauritius și, în schimb, de a închiria baza militară.

Trump a declarat pentru The Telegraph: "Dintr-o dată [Mauritius] revendica proprietatea. Ar fi trebuit să lupte și să o dețină sau să-l oblige să o ia, dacă vreți să știți adevărul. Dar nu, am fost foarte dezamăgiți de Keir."

La două zile de la începerea atacurilor americane asupra Iranului, președintele a declarat că operațiunea este "mult înainte de termen".

Trump a sugerat că Sir Keir Starmer ar fi trebuit să aprobe utilizarea bazei Diego Garcia de către americani, deoarece Iranul este responsabil pentru uciderea "multor oameni din țara voastră".

"[Există] oameni fără brațe, picioare și fețe care au fost aruncați în aer. Iranul reprezintă 95% dintre aceștia. Aceste evenimente oribile au fost cauzate de Iran", a spus Trump, fără a se referi la cazuri specifice.

Trump a declarat pentru The Telegraph că acordul Chagos a fost "un lucru foarte conștient".

"Ar fi fost mult mai bine din punct de vedere legal dacă ar fi păstrat proprietatea asupra terenului și nu l-ar fi dat unor oameni care nu erau proprietarii de drept", a spus el.

Referindu-se la întoarcerea de 180 de grade a lui Sir Keir în privința utilizării bazei Diego Garcia, el a adăugat: "Este util. A durat mult prea mult. Mult prea mult timp."

Diego Garcia, bază deținută de Marea Britanie, se află la 3.850 km de coasta de sud a Iranului. Aceasta o plasează în afara razei de acțiune a rachetelor balistice iraniene, dar în raza operațională a bombardierelor americane B2.

Marea Britanie susține că acordul de cedare a proprietății asupra Insulelor Chagos este singura modalitate de a proteja funcționarea continuă a bazei.

Marea Britanie ar susține baza Diego Garcia din Mauritius cu un cost de 35 de miliarde de lire sterline în următorii 99 de ani.

