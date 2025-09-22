Cu sau fără trotinete electrice pe străzile Capitalei? Ce pregătește primăria până la finalul anului

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, estimează că regulamentul pentru folosirea trotinetelor electrice ar putea fi aprobat până la sfârșitul anului, informează News.ro.

El a declarat pentru Radio România Actualităţi că nu susţine interzicerea acestora, ci mai degrabă reglementarea modului de utilizare.

"Nu aş merge atât de departe la interzicere, aş merge cu varianta de reglementare. Am pus în dezbatere publică regulamentul pentru utilizarea trotinetelor. Sunt două componente: este componenta celor care sunt în regim de ride-sharing, operatorii economici care le pun pe stradă şi le închiriază - oricine cu un card le foloseşte - şi este regimul circulaţiilor pe drumurile publice, reglementat de Codul rutier. Avem un regulament pentru ambele situaţii pe care l-am definitivat, l-am pus în dezbatere publică. Nu mai devreme de decembrie, el va fi adoptat cu siguranţă", a spus Bujduveanu.

Dincolo de accidentele care se produc, a menţionat el, există şi alte probleme, precum abandonarea trotinetelor pe spaţiile verzi sau nerespectarea regulilor de circulaţie.

"Pe lângă ce vedem la televizor, sunt şi alte probleme care apar. Se intră în parcuri cu ele, se creează probleme foarte mari pentru părinţii cu copii care se plimbă pe zone de promenadă, unde ar fi trebuit să fie restricţionate de către firma respectivă. Nu respectă regulile de circulaţie, sunt aruncate peste tot în oraş. Iar din punctul nostru de vedere, noi vrem să facem ordine în oraş, nu vrem să avem pe fiecare trotuar aruncate trotinete una peste cealaltă. (...) Ţine de reglementare. În momentul în care nu vei mai putea să o laşi oriunde, decât în anumite zone destinate, setate de către municipiul Bucureşti, altfel rişti o amendă, nu cred că cineva îşi va mai permite", a mai spus el.

