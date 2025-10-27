Antena Meniu Search
Daniel Băluţă este candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. Anunţul făcut de Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că Daniel Băluță este candidatul pentru funcția de primar al Bucureștiului, iar cea care va întări prin experiența sa candidatura lui Daniel Băluță este europarlamentarul Gabriela Firea, fost primar general.

27.10.2025 , 12:44
Daniel Băluţă este candidatul PSD pentru Primăria Capitalei. Anunţul făcut de Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a spus că Organizația București a propus ca Daniel Băluță să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipelui București.

Potrivit acestuia, în prima parte a zilei de marți, PSD va avea un Comitet Politic Național pentru ca decizia să fie luată și statutar, deoarece în statutul PSD, candidații la consiliile județene și candidații la municipiile reședință de județ, inclusiv candidatul la Primăria Generală, sunt validați prin votul Consiliului Politic Național.

