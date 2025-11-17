Premierul a făcut astăzi un anunţ care i-a înfuriat pe primarii din marile oraşe! Guvernul va păstra toţi banii încasati de Primării din creşterea taxelor locale pentru a acoperi deficitul bugetar. Mai mult, săptămâna viitoare îsi va asuma răspunderea în Parlament pentru a-i forţa să scadă cheltuielile din administraţia publică.

De la 1 ianuarie, impozitul pentru locuinţe şi maşini va creşte cu până la 70%. Ilie Bolojan i-a anunţat pe primari că va reduce sumele acordate de guvern marilor oraşe cu această diferenţe. "Transferurile de la Bugetul de Stat să se reducă cu aceste sume contractate în plus - că se vor reduce 100% sau 80%, mi-e greu să spun astăzi, dar în toate calculele pe care s-au bazat deficitele României de viitor, ele sunt calculate 100%", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. "Sigur, să se păstreze o parte la Bugetul de Stat, dar să rămână o parte și la Bugetul Local. 100% să meargă la Bugetul național noi nu putem să fim de acord", a declarat Lia Olgoţa Vasilescu, primarul Craiovei.

De anul viitor, angajaţii din administraţia locală vor da teste de competenţă

"Evident că înseamnă o pierdere de resurse financiare, nu numai pentru noi, pentru oricare primărie, dar întotdeauna, cum spunea Horațiu acum 2000 de ani, aurea mediocritas, aurita cale de mijloc. Vom găsi o soluție echilibrată", a declarat Emil Boc, primarul Clujului. Premierul a mai anunţat că săptămâna viitoare îşi va asuma răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei centrale şi locale. Primarii si preşedinţii Consiliilor Judeţene vor avea la dispozitie două variante: să concedieze 10% din angajaţi sau să reducă, prin alte metode, dar cu acelaşi procent, cheltuielile cu personalul. Abia în 2027 vor fi obligaţi să facă disponibilizări.

"Peste 700 de UAT-uri nu vor trebui să reducă niciun post ocupat. Există un mecanism prin care autoritatea locală poate să meargă pe această variantă sau poate să meargă pe varianta reducerii cheltuielilor de personal cu 10%", a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. În plus, de anul viitor, angajaţii din administraţia locală vor da teste de competenţă, iar cei mai slabi vor fi concediaţi. În administraţia centrală va fi aplicată o reducere cu 10% în bugetul cheltuielilor cu personalul.

"Gândiți-vă deci că din deficitul de 6%, 6,5%, practic jumătate este ocupat doar cu plata dobânzilor. Dacă nu ne vom scădea, indiferent cine va fi în guvernare în anii următori, aceste cheltuieli cu dobânzile, n-avem cum să scăpăm din această chingă, ne vom duce într-o fundătură", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. După angajarea răspunderii pentru reforma administraţiei, Opoziţia va avea ocazia să depună o nouă motiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

