Ministrul Educației, Daniel David, a propus în plenul Senatului un pact național pentru educație și cercetare valabil pe un deceniu. Propunerea a venit în timpul dezbaterii moțiunii simple depuse de AUR, respinsă luni de senatori, potrivit Agepres. Ministrul avertizează că sistemul actual produce aproape 50% analfabetism funcțional și reprezintă un risc de securitate națională.

Daniel David propune un pact pe 10 ani pentru educație. Măsuri pentru salarii și burse până la finalul anului - Hepta

"Îndrăznesc să vă spun nu doar partidelor din coaliţie care avem un program, ci tuturor. Dacă vreţi şi vrem să facem ceva pentru educaţie, primul lucru este că cunoaştem realitatea. Doi - avem nevoie de un angajament comun pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării. (...) Vă propun un pact pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării care să aibă trei puncte simple. În fiecare an, începând cu anul viitor, bugetul nu poate să fie egal sau mai mic decât bugetul din anul trecut, doi - educaţia şi cercetarea le păstrăm măcar un deceniu împreună, fiindcă generarea cunoaşterii nu se poate separa de diseminarea ei din educaţie, trei - orice măsură mare trebuie să se înscrie în limitele UE şi OECD", a afirmat Daniel David.

Potrivit acestuia, paradigmele din sistemul educaţional românesc "vin din perioada comunistă".

"Paradigmele noastre nu arată bine, oamenii pe care îi avem în sistem - profesori, elevi - chiar nu pot funcţiona în acest sistem. Avem oameni dedicaţi, avem copii care au inteligenţă şi creativitate comparabile cu orice altă ţară din spaţiul Vestic, doar că - hai să recunoaştem - paradigmele din sistemul nostru educaţional sunt paradigme care vin din perioada comunistă", a mai spus ministrul.

Articolul continuă după reclamă

50% analfabetism funcțional, risc de securitate națională

El a mai afirmat că atunci când un sistem produce aproximativ 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională.

"Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie toată eşuată sub obscurantism în educaţie. În cercetare-dezvoltare-inovare vom deveni probabil o colonie tehnologică. (...) Măsurile care au fost luate au trebuit să fie luate într-o logică iniţială fiscal-bugetară", a arătat ministrul.

Acesta a susţinut că măsurile fiscal-bugetare salvează domeniul în ceea ce priveşte salariile şi bursele până la finalul anului.

Măsuri de urgență pentru salarii și burse

"98,6% dintre titulari şi-au mărit norma în aceleaşi unităţi şcolare. (...) Suntem atenţi, pentru că le-am făcut pe repede înainte şi acest lucru îl recunosc. Suntem atenţi la aceste comasări. (...) Noi facem reorganizarea reţelei şcolare în fiecare an, dar nu se vede. De data aceasta s-a văzut pentru că a devenit o problemă politică", a subliniat Daniel David.

Ministrul a replicat că nu i se pot imputa rezultatele slabe la sesiunea a doua a Bacalaureatului.

"Eu pot încasa multe şi am încasat multe în aceste luni, dar chiar să îmi atribuiţi mie rezultatele la Bacalaureat din acest an şi rezultatele la Evaluarea Naţională chiar nu cred că este în regulă. Sunt ministru din 24 decembrie. (...) Dacă aş fi sincer-nesincer şi le-aş prelua, ar trebui să le preiau nu numai pe cele din toamnă, ci să le preiau şi pe cele din vară, că arată oarecum mai bine în acest an. Nu ar fi drept. Chiar nu pot să preiau lucruri care nu au de ce să vină în zona ministrului", a mai arătat ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Senatul a respins, luni, cu 40 de voturi "pentru", 82 "împotrivă" și o abținere, moțiunea simplă intitulată "În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj", depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰