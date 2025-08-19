Deputat AUR, atac dur la adresa Oanei Ţoiu, după ce i-a greşit numele preşedintelui Zelenski: "O ruşine"

Deputatul AUR, Dan Tănasă, a atacat-o dur pe ministra de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta l-a numit în mod repetat "Vladimir" pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Parlamentarul susține că gafele ministrului decredibilizează România pe plan internațional.

"Este pur și simplu revoltător ce s-a întâmplat la TVR Info. România are, în acest moment, un ministru de Externe care nici măcar nu reușește să pronunțe corect numele președintelui Ucrainei. Dacă nu ar fi trist, ar fi de râs. Cum să reprezinți România în politica externă, cum să fii vocea acestei țări în lume, când faci asemenea gafe care arată un amatorism cras și o lipsă totală de pregătire? Să nu mai vorbim de restul dezacordurilor pe care doamna "ministră" le-a scos pe gură aseară în timpul emisiunii. Este un nou episod din șirul nesfârșit de umilințe la care actuala guvernare supune România", spune Dan Tănasă.

Acesta acuză că ministrul de Externe "minte zilnic poporul cu povești frumoase despre Visa Waiver" și despre "influența" României în negocieri, iar când iese public "se face de râs în fața întregii țări".

Gafa, etichetată drept "o ruşine în plus pentru ţară"

"Acesta este nivelul de profesionalism pe care îl oferă coaliția "pro-europeană": o diplomație de bâlci, care decredibilizează România și o transformă în bătaia de joc a partenerilor internaționali. Oana Țoiu este un pericol pentru imaginea României. Cum să ceri respect pentru o țară condusă de oameni incapabili să rostească numele liderilor statelor cu care "colaborează"? Cum să te aștepți să fim luați în serios, când ministrul nostru de Externe dă impresia că a ajuns întâmplător pe scaunul pe care îl ocupă, fiind mai preocupată să își promoveze propria imagine pe rețelele de social media decât să rezolve problemele cu care românii se confruntă? România merită diplomați profesioniști, nu improvizații. Merită oameni care să apere interesele naționale, nu persoane puse pe funcții doar pentru a fi portavoce docile ale Bruxelles-ului. Fiecare zi cu Oana Țoiu la Externe este o rușine în plus pentru țară", a declarat Dan Tanasă, deputat și purtător de cuvânt al AUR.

Oana Țoiu l-a numit în mod repetat pe Volodimir Zelenski "Vladimir".

