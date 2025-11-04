Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Deputatul PSD Mircea Florin a demisionat din Parlament

Deputatul PSD Mircea Florin, ales pe listele PSD Brăila, şi-a depus luni demisia din Parlament la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, scrie Agerpres. 

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 14:52
Deputatul PSD Mircea Florin a demisionat din Parlament Deputatul PSD Florin Mircea. 22 septembrie 2025 - Facebook/Mircea Florin

"Subsemnatul Mircea Florin, deputat ales în Circumscripţia nr. 9 - Brăila, vă rog să luaţi act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de 07.11.2025", se arată în document.

Mircea Florin este vicelider al Grupului PSD de la Camera Deputaţilor. Plenul urmează să vacanteze acest loc de deputat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

psd parlament demisie
Înapoi la Homepage
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică?
Observator » Ştiri politice » Deputatul PSD Mircea Florin a demisionat din Parlament