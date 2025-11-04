Deputatul PSD Mircea Florin a demisionat din Parlament

Deputatul PSD Mircea Florin, ales pe listele PSD Brăila, şi-a depus luni demisia din Parlament la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, scrie Agerpres.

"Subsemnatul Mircea Florin, deputat ales în Circumscripţia nr. 9 - Brăila, vă rog să luaţi act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de 07.11.2025", se arată în document.

Mircea Florin este vicelider al Grupului PSD de la Camera Deputaţilor. Plenul urmează să vacanteze acest loc de deputat.

